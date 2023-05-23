https://sputniknews.com.tr/20230523/altinin-kilogrami-1-milyon-240-bin-liraya-geriledi-1071460048.html
Altının kilogramı 1 milyon 240 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 240 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 240 bin liraya geriledi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T17:02+0300
2023-05-23T17:02+0300
2023-05-23T17:02+0300
ekonomi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 240 bin lira, en yüksek 1 milyon 384 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.8 azalarak 1 milyon 240 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 20 milyon 510 bin 799.29 lira, işlem miktarı ise 2.387,34 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 51 milyon 767 bin 47.20 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler Ticaret, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
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borsa istanbul, altın, kilogram, fiyat, düşüş, tl
borsa istanbul, altın, kilogram, fiyat, düşüş, tl
Altının kilogramı 1 milyon 240 bin liraya geriledi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 240 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 240 bin lira, en yüksek 1 milyon 384 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.8 azalarak 1 milyon 240 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 20 milyon 510 bin 799.29 lira, işlem miktarı ise 2.387,34 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 51 milyon 767 bin 47.20 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler Ticaret, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG
DOLAR/ONS
Önceki Kapanış
1.250.000,00
2.091,00
En Düşük
1.240.000,00
1.950,00
En Yüksek
1.384.500,00
2.105,00
Kapanış
1.240.000,00
2.071,00
Ağırlıklı Ortalama
1.260.614,45
1.990,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)
3.020.510.799,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg)
2.387,34
Toplam İşlem Adedi
90