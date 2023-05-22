https://sputniknews.com.tr/20230522/yunanistanda-secimi-yeni-demokrasi-onde-bitirse-de-tek-basina-hukumet-kuracak-oya-ulasamadi-1071391893.html

Yunanistan'da seçimi Yeni Demokrasi önde bitirse de tek başına hükümet kuracak oya ulaşamadı

Yunanistan'da seçimi Yeni Demokrasi önde bitirse de tek başına hükümet kuracak oya ulaşamadı

Parlamentoda, rakibi SYRIZA'nın yaklaşık iki katı sandalyeye sahip olan Başbakan Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi'nin büyük oy oranına rağmen mecliste... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T14:18+0300

2023-05-22T14:18+0300

2023-05-22T14:18+0300

dünya

yunanistan

kiryakos miçotakis

seçim

syriza

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Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci parti oldu. Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmenin kayıtlı olduğu seçime katılım oranı yüzde 60.87 oldu. Yüzde 98.30'u açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40.80 oy oranı ile 300 sandalyelik mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu. Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 20.06'lık oy oranı ile 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer aldı. Seçim yarışını 3. bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11.49'luk oy oranı ile 41 sandalyenin sahibi oldu. PASOK-KINAL ittifakını yüzde 7.22 oy oranı ve 26 Sandalye ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve yüzde 4.45 oy oranı ve 16 sandalye ile Yunan Çözümü partisi izledi. Böylelikle parlamentoya giren parti sayısı 5 oldu. Miçotakis'ten ikinci kez sandık mesajı Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo ile görüşmesinde mevcut parlamento kapsamında yeni bir hükümet kurmanın imkansız olduğunu dile getiren Miçotakis muhtemelen 25 Haziran'da ikinci kez sandığa gidileceği mesajı verdi.Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilir Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor. Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25'i her yüzde 0.5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230522/yunanistanda-secimi-onde-goturen-micotakis-ikinci-oylama-mesaji-verdi-1071371568.html

https://sputniknews.com.tr/20230511/yunanistan-21-mayista-sandiga-yeni-secim-sistemi-ile-gidiyor-1070962007.html

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yunanistan, kiryakos miçotakis, seçim, syriza