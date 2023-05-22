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https://sputniknews.com.tr/20230522/yunanistanda-hukumeti-kurma-gorevi-basbakan-micotakise-verildi-1071399491.html
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis hükümeti kurma görevini iade edecek
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis hükümeti kurma görevini iade edecek
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunanistan Başbakanı ve dünkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin lideri Kiryakos Miçotakis'e... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T15:45+0300
2023-05-22T16:51+0300
dünya
yunanistan
yeni demokrasi
yeni demokrasi (nd)
syriza
kiryakos miçotakis
hükümet
seçim
genel seçim
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Sakelaropulu, makamında kabul ettiği Başbakan Miçotakis'e Anayasa'nın 37'nci maddesinin 2. paragrafı gereğince hükümet kurma görevini verdi.Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan mesajın net olduğunu belirterek "Mevcut meclisten bir hükümet oluşturma niyetinin gerçekte mümkün olmadığını düşünüyorum" dedi.Bir koalisyon hükümetinin kurulmasının imkansız olduğunu düşündüğünü belirten Miçotakis, "Hükümet kurma görevini bu akşam size iade etmeye niyetliyim ki hükümet kurulmasının imkansız olduğu yönündeki öngörümün doğru çıkması halinde, en hızlı şekilde, muhtemelen 25 Haziran'da sandığa gidebilelim” diye konuştu.Seçimde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi birinci olduYunanistan'da dün yapılan genel seçimlerinde mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi Aleksis Çipras'ın lideri olduğu Radikal Sol İttifak'a (SYRIZA) 20 puan fark attı.Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 20.07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer aldı.Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi oldu.Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7.23 oyla 26 sandalye kazanırken, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45 oyla 16 sandalye kazandı.Böylelikle parlamentoya giren parti sayısı 5 olurken, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için parlamentoda gerekli olan 151 sandalye sayısına ulaşamadı.Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilirYunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25'i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.Resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda 146 sandalyeye sahip olan Yeni Demokrasi'nin ikinci kez sandığa gidildiğinde de aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160'ı geçmesi ve tek başına iktidar olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/yunanistanda-secimi-yeni-demokrasi-onde-bitirse-de-tek-basina-hukumet-kuracak-oya-ulasamadi-1071391893.html
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yunanistan, yeni demokrasi, yeni demokrasi (nd), syriza, kiryakos miçotakis, hükümet, seçim, genel seçim
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Yunanistan'da Başbakan Miçotakis hükümeti kurma görevini iade edecek

15:45 22.05.2023 (güncellendi: 16:51 22.05.2023)
© AFP 2023Yunanistan'da hükümeti kurma görevi Başbakan Miçotakis'e verildi
Yunanistan'da hükümeti kurma görevi Başbakan Miçotakis'e verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunanistan Başbakanı ve dünkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin lideri Kiryakos Miçotakis'e hükümeti kurma görevini verdi.
Sakelaropulu, makamında kabul ettiği Başbakan Miçotakis'e Anayasa'nın 37'nci maddesinin 2. paragrafı gereğince hükümet kurma görevini verdi.
Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan mesajın net olduğunu belirterek "Mevcut meclisten bir hükümet oluşturma niyetinin gerçekte mümkün olmadığını düşünüyorum" dedi.
Bir koalisyon hükümetinin kurulmasının imkansız olduğunu düşündüğünü belirten Miçotakis, "Hükümet kurma görevini bu akşam size iade etmeye niyetliyim ki hükümet kurulmasının imkansız olduğu yönündeki öngörümün doğru çıkması halinde, en hızlı şekilde, muhtemelen 25 Haziran'da sandığa gidebilelim” diye konuştu.

Seçimde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi birinci oldu

Yunanistan'da dün yapılan genel seçimlerinde mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi Aleksis Çipras'ın lideri olduğu Radikal Sol İttifak'a (SYRIZA) 20 puan fark attı.
Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 20.07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer aldı.
Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi oldu.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7.23 oyla 26 sandalye kazanırken, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45 oyla 16 sandalye kazandı.
Böylelikle parlamentoya giren parti sayısı 5 olurken, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için parlamentoda gerekli olan 151 sandalye sayısına ulaşamadı.
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
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Yunanistan'da seçimi Yeni Demokrasi önde bitirse de tek başına hükümet kuracak oya ulaşamadı
14:18

Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilir

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.
Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25'i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda 146 sandalyeye sahip olan Yeni Demokrasi'nin ikinci kez sandığa gidildiğinde de aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160'ı geçmesi ve tek başına iktidar olması bekleniyor.
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