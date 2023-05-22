https://sputniknews.com.tr/20230522/wsj-temmuzdaki-nato-zirvesinde-ukrayna-nato-konseyi-kurulabilir-1071414242.html
WSJ: Temmuzdaki NATO zirvesinde Ukrayna-NATO Konseyi kurulabilir
WSJ: Temmuzdaki NATO zirvesinde Ukrayna-NATO Konseyi kurulabilir
Wall Street Journal gazetesi, temmuz ayında Litvanya’da yapılacak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ziyaret edeceği NATO Zirvesi’nde Ukrayna-NATO... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T21:57+0300
2023-05-22T21:57+0300
2023-05-22T21:57+0300
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Avrupalı ve NATO’lu yetkililere dayandırılan haberde, “Zelenskiy, NATO-Ukrayna Konseyi adı verilen ve gelecekte üyelik bileti görevini görecek yeni kuruluşun oluşturmasının beklendiği Litvanya’daki NATO Zirvesi’ne katılacak” ifadelerine yer verildi.Kaynaklar, Ukrayna’nın konseyi toplantılara çağırma ve yardım isteme hakkına sahip olacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230518/kissinger-ukraynanin-natoya-alinmasi-cagrisi-yapti-medvedevden-uyari-geldi-1071270209.html
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nato, ukrayna
WSJ: Temmuzdaki NATO zirvesinde Ukrayna-NATO Konseyi kurulabilir
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Wall Street Journal gazetesi, temmuz ayında Litvanya’da yapılacak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ziyaret edeceği NATO Zirvesi’nde Ukrayna-NATO Konseyi’nin kurulabileceğini öne sürdü.
Avrupalı ve NATO’lu yetkililere dayandırılan haberde, “Zelenskiy, NATO-Ukrayna Konseyi adı verilen ve gelecekte üyelik bileti görevini görecek yeni kuruluşun oluşturmasının beklendiği Litvanya’daki NATO Zirvesi’ne katılacak” ifadelerine yer verildi.
Kaynaklar, Ukrayna’nın konseyi toplantılara çağırma ve yardım isteme hakkına sahip olacağını kaydetti.