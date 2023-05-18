Kissinger Ukrayna'nın NATO'ya alınması çağrısı yaptı, Medvedev'den uyarı geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/kissinger-ukraynanin-natoya-alinmasi-cagrisi-yapti-medvedevden-uyari-geldi-1071270209.html
Kissinger Ukrayna'nın NATO'ya alınması çağrısı yaptı, Medvedev'den uyarı geldi
Kissinger Ukrayna'nın NATO'ya alınması çağrısı yaptı, Medvedev'den uyarı geldi
Washington'da ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'yı NATO'ya alma çağrısı yaptı. Rusya... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T17:06+0300
2023-05-18T17:06+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
dmitriy medvedev
ukrayna
henry kissinger
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068664153_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_9fe4d2bb803f18f0739d567a824ec83a.jpg
Economist dergisine demeç veren Kissinger, Kiev'in NATO'ya alınması için gerekçelerini saydı.Rusya'nın artık konvansiyonel bir tehdit olmadığını, Ukrayna'nın ise Avrupa tarafından aktif olarak silahlandırıldığını kaydeden Kissinger, bundan dolayı Ukrayna'nın Avrupa'nın en iyi silahlara ve stratejik açıdan en deneyimsiz yönetimine sahip ülke olacağını söyledi.Özel askeri harekatın Moskova'nın lehine sonuçlanmaması halinde dünyanın mutsuz Rusya ve mutsuz Ukrayna ile karşı karşıya kalacağını belirten Kissinger, "Bu nedenle, Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'nın toprak konusunda ulusal düzeyde kararlar alamayacağı NATO'ya alınması daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.'Rusya sert yanıt verir, NATO'nun 5. maddesi devreye girer'Kissinger'ın açıklamalarına yanıt Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi.NATO'ya girmesi halinde Ukrayna'nın topraklarını geri alma planlarından vazgeçmeyeceğini kaydeden Medvedev, Rusya'nın buna sert yanıt vermek zorunda kalacağının altını çizdi.NATO'nun Rusya'ya karşı halihazırda hibrit savaş yürüttüğüne dikkat çeken Medvedev, Rusya'nın NATO üyesi Ukrayna'ya karşılık vermesiyle Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye gireceğine işaret etti.Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre NATO üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecek.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068664153_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b2bde88377458884c41afad91244e5d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, dmitriy medvedev, ukrayna, henry kissinger
rusya, nato, dmitriy medvedev, ukrayna, henry kissinger

Kissinger Ukrayna'nın NATO'ya alınması çağrısı yaptı, Medvedev'den uyarı geldi

17:06 18.05.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Washington'da ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'yı NATO'ya alma çağrısı yaptı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Moskova'nın böyle bir gelişmeye sert yanıt vereceğini belirtti.
Economist dergisine demeç veren Kissinger, Kiev'in NATO'ya alınması için gerekçelerini saydı.

Rusya'nın artık konvansiyonel bir tehdit olmadığını, Ukrayna'nın ise Avrupa tarafından aktif olarak silahlandırıldığını kaydeden Kissinger, bundan dolayı Ukrayna'nın Avrupa'nın en iyi silahlara ve stratejik açıdan en deneyimsiz yönetimine sahip ülke olacağını söyledi.

Özel askeri harekatın Moskova'nın lehine sonuçlanmaması halinde dünyanın mutsuz Rusya ve mutsuz Ukrayna ile karşı karşıya kalacağını belirten Kissinger, "Bu nedenle, Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'nın toprak konusunda ulusal düzeyde kararlar alamayacağı NATO'ya alınması daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Rusya sert yanıt verir, NATO'nun 5. maddesi devreye girer'

Kissinger'ın açıklamalarına yanıt Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi.

NATO'ya girmesi halinde Ukrayna'nın topraklarını geri alma planlarından vazgeçmeyeceğini kaydeden Medvedev, Rusya'nın buna sert yanıt vermek zorunda kalacağının altını çizdi.

NATO'nun Rusya'ya karşı halihazırda hibrit savaş yürüttüğüne dikkat çeken Medvedev, Rusya'nın NATO üyesi Ukrayna'ya karşılık vermesiyle Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye gireceğine işaret etti.

Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre NATO üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала