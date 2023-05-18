https://sputniknews.com.tr/20230518/kissinger-ukraynanin-natoya-alinmasi-cagrisi-yapti-medvedevden-uyari-geldi-1071270209.html

Kissinger Ukrayna'nın NATO'ya alınması çağrısı yaptı, Medvedev'den uyarı geldi

Kissinger Ukrayna'nın NATO'ya alınması çağrısı yaptı, Medvedev'den uyarı geldi

Washington'da ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'yı NATO'ya alma çağrısı yaptı. Rusya... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T17:06+0300

2023-05-18T17:06+0300

2023-05-18T17:06+0300

ukrayna krizi

rusya

nato

dmitriy medvedev

ukrayna

henry kissinger

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Economist dergisine demeç veren Kissinger, Kiev'in NATO'ya alınması için gerekçelerini saydı.Rusya'nın artık konvansiyonel bir tehdit olmadığını, Ukrayna'nın ise Avrupa tarafından aktif olarak silahlandırıldığını kaydeden Kissinger, bundan dolayı Ukrayna'nın Avrupa'nın en iyi silahlara ve stratejik açıdan en deneyimsiz yönetimine sahip ülke olacağını söyledi.Özel askeri harekatın Moskova'nın lehine sonuçlanmaması halinde dünyanın mutsuz Rusya ve mutsuz Ukrayna ile karşı karşıya kalacağını belirten Kissinger, "Bu nedenle, Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'nın toprak konusunda ulusal düzeyde kararlar alamayacağı NATO'ya alınması daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.'Rusya sert yanıt verir, NATO'nun 5. maddesi devreye girer'Kissinger'ın açıklamalarına yanıt Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi.NATO'ya girmesi halinde Ukrayna'nın topraklarını geri alma planlarından vazgeçmeyeceğini kaydeden Medvedev, Rusya'nın buna sert yanıt vermek zorunda kalacağının altını çizdi.NATO'nun Rusya'ya karşı halihazırda hibrit savaş yürüttüğüne dikkat çeken Medvedev, Rusya'nın NATO üyesi Ukrayna'ya karşılık vermesiyle Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesinin devreye gireceğine işaret etti.Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre NATO üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecek.

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rusya, nato, dmitriy medvedev, ukrayna, henry kissinger