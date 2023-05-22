https://sputniknews.com.tr/20230522/volgogradda-kur-ani-kerim-yakan-kisi-muslumanlardan-ozur-diledi-1071413758.html

Volgograd'da Kur-an'ı Kerim yakan kişi Müslümanlardan özür diledi

Volgograd'da Kur-an'ı Kerim yakan kişi Müslümanlardan özür diledi

Rusya'nın Volgograd kentinde Kur-an'ı Kerim yaktığı için gözaltına alınan Nikita Juravel adlı kişi, tüm dünya Müslümanlarından özür diledi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T21:44+0300

2023-05-22T21:44+0300

2023-05-22T21:44+0300

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kuran-ı kerim

rusya

volgograd

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Mahkeme salonunda duruşmadan önce açıklamalarda bulunan Juravel, "Tüm Müslümanlardan özür diliyorum. Davranışım çok kötüydü. Dünyanın tüm Müslümanları karşısında çok utanıyorum" dedi.Eylemi maddi çıkar sağlamak için gerçekleştirdiğini belirten Juravel, eylem sırasında ne yaptığının farkında olmadığını savundu.Bu arada Juravel, görülen duruşma sonucunda tutuklu yargılanmak üzere 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.Juravel, yapılan sorgu sırasında Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla 10 bin ruble karşılığında eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230521/volgogradda-bir-caminin-onunde-kuran-yakma-olayinin-suphelisi-gozaltina-alindi-1071364528.html

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