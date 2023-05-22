https://sputniknews.com.tr/20230522/volgogradda-kur-ani-kerim-yakan-kisi-muslumanlardan-ozur-diledi-1071413758.html
Volgograd'da Kur-an'ı Kerim yakan kişi Müslümanlardan özür diledi
Volgograd'da Kur-an'ı Kerim yakan kişi Müslümanlardan özür diledi
Rusya'nın Volgograd kentinde Kur-an'ı Kerim yaktığı için gözaltına alınan Nikita Juravel adlı kişi, tüm dünya Müslümanlarından özür diledi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T21:44+0300
2023-05-22T21:44+0300
2023-05-22T21:44+0300
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kuran-ı kerim
rusya
volgograd
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Mahkeme salonunda duruşmadan önce açıklamalarda bulunan Juravel, "Tüm Müslümanlardan özür diliyorum. Davranışım çok kötüydü. Dünyanın tüm Müslümanları karşısında çok utanıyorum" dedi.Eylemi maddi çıkar sağlamak için gerçekleştirdiğini belirten Juravel, eylem sırasında ne yaptığının farkında olmadığını savundu.Bu arada Juravel, görülen duruşma sonucunda tutuklu yargılanmak üzere 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.Juravel, yapılan sorgu sırasında Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla 10 bin ruble karşılığında eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230521/volgogradda-bir-caminin-onunde-kuran-yakma-olayinin-suphelisi-gozaltina-alindi-1071364528.html
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kuran-ı kerim, rusya, volgograd
kuran-ı kerim, rusya, volgograd
Volgograd'da Kur-an'ı Kerim yakan kişi Müslümanlardan özür diledi
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Rusya'nın Volgograd kentinde Kur-an'ı Kerim yaktığı için gözaltına alınan Nikita Juravel adlı kişi, tüm dünya Müslümanlarından özür diledi.
Mahkeme salonunda duruşmadan önce açıklamalarda bulunan Juravel, "Tüm Müslümanlardan özür diliyorum. Davranışım çok kötüydü. Dünyanın tüm Müslümanları karşısında çok utanıyorum" dedi.
Eylemi maddi çıkar sağlamak için gerçekleştirdiğini belirten Juravel, eylem sırasında ne yaptığının farkında olmadığını savundu.
Bu arada Juravel, görülen duruşma sonucunda tutuklu yargılanmak üzere 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.
Juravel, yapılan sorgu sırasında Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla 10 bin ruble karşılığında eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.