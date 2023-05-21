https://sputniknews.com.tr/20230521/volgogradda-bir-caminin-onunde-kuran-yakma-olayinin-suphelisi-gozaltina-alindi-1071364528.html
Volgograd'da bir caminin önünde Kuran yakma olayının şüphelisi gözaltına alındı
Volgograd'da bir caminin önünde Kuran yakma olayının şüphelisi gözaltına alındı
Rusya’nın Volgograd kentinde güvenlik güçlerinin, caminin önünde Kuran yakma eyleminde bulunduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T16:30+0300
2023-05-21T16:30+0300
2023-05-21T16:30+0300
dünya
rusya
gözaltı
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Sputnik’e konuya ilişkin bilgi veren bir kaynak, caminin önünde Kuran yakma eyleminde bulunduğundan şüphelenilen bir kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.Kaynak, “Bu kişi bugün gözaltına alındı” diye konuştu.Ardından Sputnik’e, güvenlik güçlerinin bisikletli bir adamı sırt çantasıyla gözaltına aldığını ve ardından minibüse bindirdiğini gösteren görüntüler de ulaştı.Gözaltına alınan kişi, yapılan sorgu sırasında Ukrayna Güvenlik Servisi’nin talimatı ile eylemi gerçekleştirdiğini kabul etti.
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rusya, gözaltı
Volgograd'da bir caminin önünde Kuran yakma olayının şüphelisi gözaltına alındı
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Rusya’nın Volgograd kentinde güvenlik güçlerinin, caminin önünde Kuran yakma eyleminde bulunduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Sputnik’e konuya ilişkin bilgi veren bir kaynak, caminin önünde Kuran yakma eyleminde bulunduğundan şüphelenilen bir kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.
Kaynak, “Bu kişi bugün gözaltına alındı” diye konuştu.
Ardından Sputnik’e, güvenlik güçlerinin bisikletli bir adamı sırt çantasıyla gözaltına aldığını ve ardından minibüse bindirdiğini gösteren görüntüler de ulaştı.
Gözaltına alınan kişi, yapılan sorgu sırasında Ukrayna Güvenlik Servisi’nin talimatı ile eylemi gerçekleştirdiğini kabul etti.