https://sputniknews.com.tr/20230522/umraniyespordan-super-lige-veda-paylasimi-arkadaslar-ben-gidiyorum-hakkinizi-helal-edin-1071389207.html
Ümraniyespor'dan Süper Lig'e veda paylaşımı: 'Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin'
Ümraniyespor'dan Süper Lig'e veda paylaşımı: 'Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin'
Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un lige veda mesajı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımda 'Kutsal Damacana' filminden bir kesite yer... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T13:34+0300
2023-05-22T13:34+0300
2023-05-22T13:34+0300
spor
ümraniyespor
süper lig
spor toto süper lig
veda
paylaşım
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Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, dün Ankaragücü'ne sahasında 2-1 yenilerek küme düştü.Ligde 33 maçta 27 puanla 17. sırada kalan İstanbul ekibinin matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.Takımın sosyal medya hesabından, küme düşmenin kesinleşmesinin ardından yapılan esprili paylaşım ise gündem oldu. Kulübün osyal medya hesabından Şafak Sezer'in 'Kutsal Damacana' filmindeki bir sahneye yer verildi. Paylaşılan sahnede bir gemide İstanbulspor, Giresunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u temsil eden insanlar bulunuyor. Ümraniyespor'u temsil eden karakter ise, "O kadar mesaimiz var, 'Nereye gidiyorsun' der bir insan" diyerek kendisini gemiden atıyor.Kulübün paylaşımı Twitter'da 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230521/umraniyesporun-kume-dusmesi-kesinlesti-caykur-rizespor-yeniden-super-lige-yukseldi--1071366520.html
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ümraniyespor, süper lig, spor toto süper lig, veda, paylaşım
ümraniyespor, süper lig, spor toto süper lig, veda, paylaşım
Ümraniyespor'dan Süper Lig'e veda paylaşımı: 'Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin'
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Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un lige veda mesajı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımda 'Kutsal Damacana' filminden bir kesite yer verildi.
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, dün Ankaragücü'ne sahasında 2-1 yenilerek küme düştü.
Ligde 33 maçta 27 puanla 17. sırada kalan İstanbul ekibinin matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.
Takımın sosyal medya hesabından, küme düşmenin kesinleşmesinin ardından yapılan esprili paylaşım ise gündem oldu.
Kulübün osyal medya hesabından Şafak Sezer'in 'Kutsal Damacana' filmindeki bir sahneye yer verildi. Paylaşılan sahnede bir gemide İstanbulspor, Giresunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u temsil eden insanlar bulunuyor. Ümraniyespor'u temsil eden karakter ise, "O kadar mesaimiz var, 'Nereye gidiyorsun' der bir insan" diyerek kendisini gemiden atıyor.
Kulübün paylaşımı Twitter'da 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.