https://sputniknews.com.tr/20230521/umraniyesporun-kume-dusmesi-kesinlesti-caykur-rizespor-yeniden-super-lige-yukseldi--1071366520.html
Ümraniyespor'un küme düşmesi kesinleşti, Çaykur Rizespor yeniden Süper Lig'e yükseldi
Ümraniyespor'un küme düşmesi kesinleşti, Çaykur Rizespor yeniden Süper Lig'e yükseldi
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi küme düştü. Spor... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T18:09+0300
2023-05-21T18:09+0300
2023-05-21T18:18+0300
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çaykur rizespor
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.Bu sonuçla 11. galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı. İstanbul ekibinin sezonun bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükselen ikinci takım olduSpor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği İzmir ekibi Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.
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süper lig, spor toto süper lig, çaykur rizespor, ümraniyespor
Ümraniyespor'un küme düşmesi kesinleşti, Çaykur Rizespor yeniden Süper Lig'e yükseldi
18:09 21.05.2023 (güncellendi: 18:18 21.05.2023) Abone ol
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi küme düştü. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'un ise bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla 11. galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.
İstanbul ekibinin sezonun bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği İzmir ekibi Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.
Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.
35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.