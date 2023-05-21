https://sputniknews.com.tr/20230521/umraniyesporun-kume-dusmesi-kesinlesti-caykur-rizespor-yeniden-super-lige-yukseldi--1071366520.html

Ümraniyespor'un küme düşmesi kesinleşti, Çaykur Rizespor yeniden Süper Lig'e yükseldi

Ümraniyespor'un küme düşmesi kesinleşti, Çaykur Rizespor yeniden Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi küme düştü. Spor... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T18:09+0300

2023-05-21T18:09+0300

2023-05-21T18:18+0300

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.Bu sonuçla 11. galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı. İstanbul ekibinin sezonun bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükselen ikinci takım olduSpor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği İzmir ekibi Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.

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