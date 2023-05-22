https://sputniknews.com.tr/20230522/ukrayna-ordusu-kinjalin-vurdugu-patriotu-baska-yere-tasiyabilir-1071404578.html
‘Ukrayna ordusu, Kinjal’ın vurduğu Patriot’u başka yere taşıyabilir’
‘Ukrayna ordusu, Kinjal’ın vurduğu Patriot’u başka yere taşıyabilir’
ABD’li bir üst düzey yetkili, Ukrayna ordusunun, bir Patriot hava savunma sistemini kaybettikten sonra diğer sistemlerin yerini değiştireceğini belirtti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T16:48+0300
2023-05-22T16:48+0300
2023-05-22T16:48+0300
ukrayna krizi
kinjal
kinjal hipersonik füze sistemleri
patriot
rusya savunma bakanlığı
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İngiliz Express gazetesine konuşan ABD idaresinden bir üst düzey yetkili, “Ukraynalılar, gelecekte Rusya tarafından vurulma olasılığını azaltmak için bu birimleri hareket ettirmeye başlamak zorunda kalabilir” ifadesini kullandı.Yetkili, Kiev’de bir Patriot sisteminin yok edilmesine rağmen ABD ve müttefiklerinin gelecekte Ukrayna’ya yeni sistemleri sağlayabileceğini söyledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs Salı günü Kiev’e düzenlenen füze saldırısında ABD yapımı bir Patriot hava sisteminin yok edildiğini duyurmuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri, patriot, rusya savunma bakanlığı
kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri, patriot, rusya savunma bakanlığı
‘Ukrayna ordusu, Kinjal’ın vurduğu Patriot’u başka yere taşıyabilir’
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ABD’li bir üst düzey yetkili, Ukrayna ordusunun, bir Patriot hava savunma sistemini kaybettikten sonra diğer sistemlerin yerini değiştireceğini belirtti.
İngiliz Express gazetesine konuşan ABD idaresinden bir üst düzey yetkili, “Ukraynalılar, gelecekte Rusya tarafından vurulma olasılığını azaltmak için bu birimleri hareket ettirmeye başlamak zorunda kalabilir” ifadesini kullandı.
Yetkili, Kiev’de bir Patriot sisteminin yok edilmesine rağmen ABD ve müttefiklerinin gelecekte Ukrayna’ya yeni sistemleri sağlayabileceğini söyledi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs Salı günü Kiev’e düzenlenen füze saldırısında ABD yapımı bir Patriot hava sisteminin yok edildiğini duyurmuştu.