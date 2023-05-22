https://sputniknews.com.tr/20230522/ukrayna-ordusu-kinjalin-vurdugu-patriotu-baska-yere-tasiyabilir-1071404578.html

‘Ukrayna ordusu, Kinjal’ın vurduğu Patriot’u başka yere taşıyabilir’

‘Ukrayna ordusu, Kinjal’ın vurduğu Patriot’u başka yere taşıyabilir’

ABD’li bir üst düzey yetkili, Ukrayna ordusunun, bir Patriot hava savunma sistemini kaybettikten sonra diğer sistemlerin yerini değiştireceğini belirtti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T16:48+0300

2023-05-22T16:48+0300

2023-05-22T16:48+0300

ukrayna krizi

kinjal

kinjal hipersonik füze sistemleri

patriot

rusya savunma bakanlığı

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İngiliz Express gazetesine konuşan ABD idaresinden bir üst düzey yetkili, “Ukraynalılar, gelecekte Rusya tarafından vurulma olasılığını azaltmak için bu birimleri hareket ettirmeye başlamak zorunda kalabilir” ifadesini kullandı.Yetkili, Kiev’de bir Patriot sisteminin yok edilmesine rağmen ABD ve müttefiklerinin gelecekte Ukrayna’ya yeni sistemleri sağlayabileceğini söyledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs Salı günü Kiev’e düzenlenen füze saldırısında ABD yapımı bir Patriot hava sisteminin yok edildiğini duyurmuştu.

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kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri, patriot, rusya savunma bakanlığı