Scholz: Ukrayna, çatışmalar sona erdikten sonra da Batı yapımı silahlar almaya devam edecek

Alman Welt televizyonuna demeç veren Scholz, Ukrayna'ya silah tedarikini ülkedeki çatışmalar bittikten sonra da sürdürmeyi vaat etti.



Scholz, "Gelecekte güvenlik garantilerini de konuşmamız gerekecek, bu aşikar. Bu güvenlik garantileri, gelecekte Ukrayna'yı ne ölçüde silahla donatacağımız meselesini kapsıyor. Ukrayna, savaştan sonra Batı yapımı silahlarla donatılacak" ifadelerini kullandı.



Almanya Başbakanı, Ukrayna'daki çatışmalar sona ermediği için Batılı ülkelerin güvenlik garantilerini henüz istişare etmediğini kaydetti.



Bu arada Scholz, Ukrayna'nın yakın gelecekte NATO'ya giremeyeceğini ve bunun nedenlerinden birinin Kiev'in şu anda İttifak'ın kriterlerinde öngörülen çok sayıda koşulu yerine getirecek kapasitede olmadığını itiraf etti.