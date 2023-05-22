https://sputniknews.com.tr/20230522/rus-uzman-abramslari-ukraynada-vurulan-patriotun-akibeti-bekliyor-1071416402.html

Rus uzman: Abrams’ları Ukrayna'da vurulan Patriot'un akıbeti bekliyor

Rus uzman: Abrams’ları Ukrayna'da vurulan Patriot'un akıbeti bekliyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de konuşlandırılan Patriot hava savunma sisteminin Kinjal füzesi ile vurulmasını değerlendiren Rus uzmanlar, Patriot’ların Rus... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T22:24+0300

2023-05-22T22:24+0300

2023-05-22T22:24+0300

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Patriot hava savunma sisteminin Rus Kinjal hipersonik füzelerini vurma çabası içinde 32 füze kaybettiğini yazan Batı basını, ayrıca ABD yapımı hava savunma sistemlerinin teknik özellikleri bakımından Rus muadillerinin çok gerisinde kaldığını ifade etti.Rus Natsionalnaya Oborona (Milli Savunma) dergisi baş editörü, Rusya Genelkurmay Başkanlığı emekli subayı İgor Korotçenko, Sputnik’e verdiği demeçte Patriot sisteminin Kinjal hipersonik seyir füzesine karşı koyamayacağının başından beri belli olduğunu söyledi.“Patriot uçaksavar füze sistemi ile Kinjal hipersonik seyir füzesinin teknik özellikleri karşılaştırılacak olursa, Amerikan sistemlerinin füzeye başarılı bir önleme yapamayacağı kesinlikle açıktı, zira o sistemin füzesavar özellikleri Kinjal’ı vurma ve yok etme imkanı sağlamıyor. Bu nedenle Rus füzesinin Amerikan sistemini vurması şeklinde bir sonuç, oldukça açıktı” diyen Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:“Aynı zamanda Patriot sisteminin manevra kabiliyetinin de düşük olduğu unutulmamalı. Bu, radarın ayrı bir şasiye yerleştirildiği ve değiştirme pozisyonlarını taşımak için bir nakliye aracına ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Aynı şey fırlatıcılar ve muharebe kontrol noktası için de geçerli. Bu nedenle Patriot sistemi, kullanıldıktan sonra konumunu hızlı bir şekilde değiştiremiyor. Zaten fırlatıcılar uçaksavar güdümlü füze paketini tamamen kullandıktan sonra Kinjal füzesi tarafından vuruldu.”Rus ve ABD yapımı hava savunma sistemlerinin özelliklerini de karşılaştıran Rus askeri uzman, “Bu bağlamda Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 sistemlerinin Patriot sistemlerinin aksine hızla konum değiştirebildiğini, toplanma ve konuşlanma süresinin birkaç dakika olduğunu belirtmek gerekir. Bu bağlamda Rus sistemleri, özellikleri bakımından Amerikan muadillerine göre oldukça üstündür” ifadelerini kullandı.Diğer yandan Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Amerikan hava savunma sistemlerinin verimsizliğini ilk kez göstermediğine dikkat çekerek bunun belirgin bir örneği olarak Saudi Aramco’nun tesislerine insansız hava araçları ile yapılan saldırının sonuçlarını gösterdi.Koşkin, “Dürüst olmak gerekirse, Amerikan Patriot sistemlerinin etkinliğini ilk kez 2019'da, Husiler tarafından gönderilen insansız hava araçlarının Suudi Arabistan'daki Saudi Aramco tesislerine saldırdığında düşünmeye başladım. O zaman İHA’lar fabrikayı tamamen bombalamayı ve neredeyse tüm görevleri yerine getirmeyi başarmıştı. Patriot sistemleri o zaman devreye girmemişti. Amerikan sistemlerinin taktik ve teknik özellikleri açısından birinci sınıf hava savunma sistemleri olmadığı ortaya çıktı. Ancak çok geniş çapta reklam ediliyor ve imkanları fazlasıyla abartılıyor. Rus sistemleri birçok açıdan onlardan üstündür” diye konuştu.Rus askeri uzman, “Şimdi de Kinjal füzesini önlemeye çalışan Patriot sisteminin tüm mühimmatını ateşlediği ve başaramadığı ortaya çıktı. Sonuç olarak devreden çıktı. Bu, Amerikan sistemlerinin oldukça ciddi bir kalite gideridir. Patriot sistemlerinde ciddi bir itibar gideri oluştu. Şimdi Amerikalılar Abrams tanklarını da Ukrayna'ya tedarik etmekten korkuyor, çünkü onları da buna benzer bir akıbet beklemekte” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230522/askeri-uzman-konovalov-patriot-sistemlerinin-ureticisi-icin-kara-gunler-geliyor-1071413560.html

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patriot, suudi arabistan, abd, abrams, ukrayna, rusya, igor korotçenko