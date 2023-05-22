https://sputniknews.com.tr/20230522/askeri-uzman-konovalov-patriot-sistemlerinin-ureticisi-icin-kara-gunler-geliyor-1071413560.html

Askeri uzman Konovalov: Patriot sistemlerinin üreticisi için kara günler geliyor

Askeri uzman Konovalov: Patriot sistemlerinin üreticisi için kara günler geliyor

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği Patriot hava savunma sistemlerinin Rus 'Kinjal' hipersonik füzeleriyle imha etmesini değerlendiren Rus askeri uzman İvan Konovalov... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T21:40+0300

2023-05-22T21:40+0300

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Sputnik'e demeç veren Konovalov, Patriot sistemlerinin imha edilmesinin ABD kamuoyunda çok güçlü bir etki yarattığına dikkat çekti.Yaşanan gelişmenin Patriot'lar için inanılmaz bir yenilgi olduğunu kaydeden Konovalov, "Aslında öngörülebilir bir şeydi. Zira çok fazla övüldü ancak aslında Patriot Patriot kompleksi, Basra Körfezi'ndeki savaş ve Irak Savaşı sırasında bile ciddi bir muharebe sınavından geçmedi, oradaki düşman çok daha zayıftı" dedi.Günümüzdeyse Patriot'ların karşı koyma kabiliyetine sahip olmadığı bir silahla karşılaştığını belirten Konovalov, "Bu nedenle Rus hipersonik füzesi Kinjal'ı düşürme girişimi sırasında 32 Patriot füzesi yitirildi. Artık ABD'liler için, en başta da Patriot komplekslerinin üreticisi Raytheon şirketi için kara günler geliyor. Bildiğim kadarıyla bu şirketin hisselerinin fiyatı şimdiden düşüyor. Patriot hava savunma sistemi, gerçek muharebe etkinliğinden çok daha fazla övgü aldığını gösterdi" diye konuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs Salı günü Kiev’e düzenlenen füze saldırısında ABD yapımı bir Patriot hava sisteminin yok edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230522/ukrayna-ordusu-kinjalin-vurdugu-patriotu-baska-yere-tasiyabilir-1071404578.html

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