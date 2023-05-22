https://sputniknews.com.tr/20230522/haluk-leventten-cagri-duymayan-ogrencimiz-kalmasin-1071386230.html
Haluk Levent'ten çağrı: Duymayan öğrencimiz kalmasın
Haluk Levent'ten çağrı: Duymayan öğrencimiz kalmasın
Haluk Levent, daha önce depremde ailelerini kaybeden tüm üniversitelilere bir yıl boyunca burs verileceğini açıklamıştı. Levent, yaptığı yeni duyuruda... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T12:53+0300
2023-05-22T12:53+0300
2023-05-22T12:53+0300
türkiye
haluk levent
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Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine seslendi. Levent, öğrencilere 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL burs verileceğini duyurdu.Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı: "Duymayan öğrencimiz kalmasın. Depremde ailelerini kaybeden tüm üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL bursunuz hazır. Sadece başvurunuzu eksiksiz yapmanız yeterli! Haydi!"
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haluk levent
Haluk Levent'ten çağrı: Duymayan öğrencimiz kalmasın
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Haluk Levent, daha önce depremde ailelerini kaybeden tüm üniversitelilere bir yıl boyunca burs verileceğini açıklamıştı. Levent, yaptığı yeni duyuruda öğrencilere "Bursunuz hazır" dedi
Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine seslendi. Levent, öğrencilere 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL burs verileceğini duyurdu.
Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:
"Duymayan öğrencimiz kalmasın. Depremde ailelerini kaybeden tüm üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL bursunuz hazır. Sadece başvurunuzu eksiksiz yapmanız yeterli! Haydi!"