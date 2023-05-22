https://sputniknews.com.tr/20230522/haluk-leventten-cagri-duymayan-ogrencimiz-kalmasin-1071386230.html

Haluk Levent'ten çağrı: Duymayan öğrencimiz kalmasın

Haluk Levent'ten çağrı: Duymayan öğrencimiz kalmasın

Haluk Levent, daha önce depremde ailelerini kaybeden tüm üniversitelilere bir yıl boyunca burs verileceğini açıklamıştı. Levent, yaptığı yeni duyuruda... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T12:53+0300

2023-05-22T12:53+0300

2023-05-22T12:53+0300

türkiye

haluk levent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070046946_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_b115d57012f24b1648fca277487b8a87.jpg

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine seslendi. Levent, öğrencilere 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL burs verileceğini duyurdu.Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı: "Duymayan öğrencimiz kalmasın. Depremde ailelerini kaybeden tüm üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL bursunuz hazır. Sadece başvurunuzu eksiksiz yapmanız yeterli! Haydi!"

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk levent