https://sputniknews.com.tr/20230509/haluk-levent-duyurdu-constructor-universitesinden-depremzede-ogrencilere-burs-1070849903.html
Haluk Levent duyurdu: Constructor Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere burs
Haluk Levent duyurdu: Constructor Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere burs
Haluk Levent, Almanya Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin eğitimi yarıda kalan 100 depremzede öğrenciye burs vereceğini belirterek, "Başvuruları yakında... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T16:30+0300
2023-05-09T16:30+0300
2023-05-09T16:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
kahramanmaraş
deprem
üniversite
burs
haluk levent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_d7c8b55c4654103df8b75ff273cef568.jpg
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili bir paylaşım yaptı.Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin Başkanı Serg Bell ile görüştüğünü kaydeden Levent, üniversitenin 100 öğrenciye tam burs vereceğini dile getirdi.Levent, paylaşımında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230419/haluk-levent-bayramda-deprem-bolgesinde-konser-verecek-1069907275.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_bb02eea3de888a523412497ca5a4dd66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anadolu halk ve barış platformu (ahbap), kahramanmaraş, deprem, üniversite, burs, haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap), kahramanmaraş, deprem, üniversite, burs, haluk levent
Haluk Levent duyurdu: Constructor Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere burs
Abone ol
Haluk Levent, Almanya Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin eğitimi yarıda kalan 100 depremzede öğrenciye burs vereceğini belirterek, "Başvuruları yakında açacağız" dedi.
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili bir paylaşım yaptı.
Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin Başkanı Serg Bell ile görüştüğünü kaydeden Levent, üniversitenin 100 öğrenciye tam burs vereceğini dile getirdi.
Levent, paylaşımında şunları söyledi:
"Bremen’deki Constructor Üniversitesi Başkanı Serg Bell ile görüştüm. Muazzam sonuçlandı. Deprem bölgesinde eğitimleri yarım kalan 100 üniversite öğrencisini tam burslu olarak kabul etme kararı aldılar. Konaklamalar da dahil. Başvuruları yakında açacağız."