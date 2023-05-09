https://sputniknews.com.tr/20230509/haluk-levent-duyurdu-constructor-universitesinden-depremzede-ogrencilere-burs-1070849903.html

Haluk Levent duyurdu: Constructor Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere burs

Haluk Levent duyurdu: Constructor Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere burs

Haluk Levent, Almanya Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin eğitimi yarıda kalan 100 depremzede öğrenciye burs vereceğini belirterek, "Başvuruları yakında... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T16:30+0300

2023-05-09T16:30+0300

2023-05-09T16:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

kahramanmaraş

deprem

üniversite

burs

haluk levent

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AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili bir paylaşım yaptı.Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin Başkanı Serg Bell ile görüştüğünü kaydeden Levent, üniversitenin 100 öğrenciye tam burs vereceğini dile getirdi.Levent, paylaşımında şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230419/haluk-levent-bayramda-deprem-bolgesinde-konser-verecek-1069907275.html

kahramanmaraş

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anadolu halk ve barış platformu (ahbap), kahramanmaraş, deprem, üniversite, burs, haluk levent