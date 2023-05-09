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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230509/haluk-levent-duyurdu-constructor-universitesinden-depremzede-ogrencilere-burs-1070849903.html
Haluk Levent duyurdu: Constructor Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere burs
Haluk Levent duyurdu: Constructor Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere burs
Haluk Levent, Almanya Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin eğitimi yarıda kalan 100 depremzede öğrenciye burs vereceğini belirterek, "Başvuruları yakında... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T16:30+0300
2023-05-09T16:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
kahramanmaraş
deprem
üniversite
burs
haluk levent
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AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili bir paylaşım yaptı.Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin Başkanı Serg Bell ile görüştüğünü kaydeden Levent, üniversitenin 100 öğrenciye tam burs vereceğini dile getirdi.Levent, paylaşımında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230419/haluk-levent-bayramda-deprem-bolgesinde-konser-verecek-1069907275.html
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anadolu halk ve barış platformu (ahbap), kahramanmaraş, deprem, üniversite, burs, haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap), kahramanmaraş, deprem, üniversite, burs, haluk levent

Haluk Levent duyurdu: Constructor Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere burs

16:30 09.05.2023
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Haluk Levent, Almanya Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin eğitimi yarıda kalan 100 depremzede öğrenciye burs vereceğini belirterek, "Başvuruları yakında açacağız" dedi.
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili bir paylaşım yaptı.
Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bremen'deki Constructor Üniversitesi'nin Başkanı Serg Bell ile görüştüğünü kaydeden Levent, üniversitenin 100 öğrenciye tam burs vereceğini dile getirdi.
Levent, paylaşımında şunları söyledi:
"Bremen’deki Constructor Üniversitesi Başkanı Serg Bell ile görüştüm. Muazzam sonuçlandı. Deprem bölgesinde eğitimleri yarım kalan 100 üniversite öğrencisini tam burslu olarak kabul etme kararı aldılar. Konaklamalar da dahil. Başvuruları yakında açacağız."
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
YAŞAM
Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek
19 Nisan, 15:49
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