https://sputniknews.com.tr/20230419/haluk-levent-bayramda-deprem-bolgesinde-konser-verecek-1069907275.html
Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek
Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek
Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesinde seferberlik başlatan sanatçı Haluk Levent, afet bölgesi Hatay'da konser vereceğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T15:49+0300
2023-04-19T15:49+0300
2023-04-19T15:51+0300
yaşam
deprem
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konser
twitter
samandağ
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nurdağı
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AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştireceği konser programını sosyal medya hesabından paylaştı.Levent'in yaptığı duyuru şu şekilde:"Bayram konserleri :1.Günü Nurdağı2.Günü Adıyaman3.Günü SamandağAmacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek. Tüm halkımız davetlidir. Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak."
https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulda-kiralara-deprem-indirimi-1069126632.html
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deprem, haluk levent, konser, twitter , samandağ, adıyaman, nurdağı
deprem, haluk levent, konser, twitter , samandağ, adıyaman, nurdağı
Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek
15:49 19.04.2023 (güncellendi: 15:51 19.04.2023) Abone ol
Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesinde seferberlik başlatan sanatçı Haluk Levent, afet bölgesi Hatay'da konser vereceğini duyurdu.
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştireceği konser programını sosyal medya hesabından paylaştı.
Levent'in yaptığı duyuru şu şekilde:
Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek. Tüm halkımız davetlidir. Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak."