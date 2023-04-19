https://sputniknews.com.tr/20230419/haluk-levent-bayramda-deprem-bolgesinde-konser-verecek-1069907275.html

Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek

Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek

Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesinde seferberlik başlatan sanatçı Haluk Levent, afet bölgesi Hatay'da konser vereceğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T15:49+0300

2023-04-19T15:49+0300

2023-04-19T15:51+0300

yaşam

deprem

haluk levent

konser

twitter

samandağ

adıyaman

nurdağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_d7c8b55c4654103df8b75ff273cef568.jpg

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştireceği konser programını sosyal medya hesabından paylaştı.Levent'in yaptığı duyuru şu şekilde:"Bayram konserleri :1.Günü Nurdağı2.Günü Adıyaman3.Günü SamandağAmacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek. Tüm halkımız davetlidir. Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak."

https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulda-kiralara-deprem-indirimi-1069126632.html

samandağ

adıyaman

nurdağı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, haluk levent, konser, twitter , samandağ, adıyaman, nurdağı