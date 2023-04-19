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https://sputniknews.com.tr/20230419/haluk-levent-bayramda-deprem-bolgesinde-konser-verecek-1069907275.html
Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek
Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek
Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesinde seferberlik başlatan sanatçı Haluk Levent, afet bölgesi Hatay'da konser vereceğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştireceği konser programını sosyal medya hesabından paylaştı.Levent'in yaptığı duyuru şu şekilde:"Bayram konserleri :1.Günü Nurdağı2.Günü Adıyaman3.Günü SamandağAmacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek. Tüm halkımız davetlidir. Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak."
https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulda-kiralara-deprem-indirimi-1069126632.html
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deprem, haluk levent, konser, twitter , samandağ, adıyaman, nurdağı
deprem, haluk levent, konser, twitter , samandağ, adıyaman, nurdağı

Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek

15:49 19.04.2023 (güncellendi: 15:51 19.04.2023)
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesinde seferberlik başlatan sanatçı Haluk Levent, afet bölgesi Hatay'da konser vereceğini duyurdu.
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştireceği konser programını sosyal medya hesabından paylaştı.
Levent'in yaptığı duyuru şu şekilde:
"Bayram konserleri :
1.Günü Nurdağı
2.Günü Adıyaman
3.Günü Samandağ
Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek. Tüm halkımız davetlidir. Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak."
ev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
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