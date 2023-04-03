https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulda-kiralara-deprem-indirimi-1069126632.html

İstanbul'da kiralara deprem indirimi

İstanbul'da kiralara deprem indirimi

İstanbul Bakırköy'de eski binalardaki kira fiyatları 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerin ardından geriledi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T22:28+0300

2023-04-03T22:28+0300

2023-04-03T22:28+0300

yaşam

istanbul

deprem

kira

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İstanbul Bakırköy'de 40-50 senelik eski binaların kira fiyatları deprem endişesiyle düştü.Haberglobal'de yer alan habere göre; ilçedeki kiralık daireler ortalama 2 bin liralık bir düşüş yaşadı. Yeni binalarda bu rakam değişmedi. Bölgede 1999 deprem öncesindeki binalara ilgi de düştü. Daha çok yeni binalara talep bulunuyor.Konuya ilişkin konuşan bölgede emlakçılık yapan Mukadder Selim, "Yeni dairelere talep arttı. Vatandaşlar deprem riski bulunan ilçelerden endişe duyuyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı yerlerde oturmak için harekete geçti. 13 bin liralık daireleri 11-12 bin liraya kadar verebiliyoruz" dedi.Kentsel dönüşüme girecek evlerin büyük bir kısmının 40-50 yıllık binalar olduğunu belirten Selim, "Burada oturanların da gelir düzeyi orta seviyede bulunuyor. Kentsel dönüşümün maddi bir gideri oluyor. 1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı, daire fiyatları az da olsa biraz düştü. 11 bin liralık bir kiralık daireyi 10 ila 9 bin liradan verebiliyorum. Ancak biz vatandaşları eski dairelerin risk altında olduğunu ve kentsel dönüşüme her an girebileceği konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230329/deprem-riski-az-olan-kentlere-goc-artti-kiralik-daireler-neredeyse-tukendi-1068887923.html

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