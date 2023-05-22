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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/depremzede-nohut-tarlasini-herkese-acti-helal-olsun-pankarti-asti-1071402167.html
Depremzede nohut tarlasını herkese açtı, 'Helal olsun' pankartı astı
Depremzede nohut tarlasını herkese açtı, 'Helal olsun' pankartı astı
Birçok yakınını 6 Şubat depreminde kaybeden bir depremzede 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açarak, 'Helal Olsun' pankartı astı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T16:22+0300
2023-05-22T16:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
nohut
tarla
fatiha
deprem
pankart
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Kahramanmaraş depreminde ablası, yeğenlerini, kuzenlerini, eniştesini ve birçok yakınını kaybeden Adıyamanlı Mustafa Hicri Toprak, Adıyaman- Samsat Karayolu üzerinde bulunan 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açtı. Mustafa Hicri Toprak, tarlasını açmanın yanı sıra karayolu üzerine de “Bu nohut depremde vefat eden ablam, yeğenlerim, amcam çocukları, eniştem ve Adıyamanlı hemşehrilerimin hayratıdır. İzin almadan yiyebilir ve götürebilirsiniz. Helal olsun” yazılı pankart açtı.Pankartı görenler ise yol kenarında durarak istedikleri kadar nohut yaparak götürüyor ya da bulunduğu yerde istedikleri kadar yiyebiliyor. Günde birçok kişinin uğradığı nohut tarlası için asılan pankartta dikkatlerden kaçmıyor.Yapılan örnek davranış karşısında oldukça mutlu olduklarını dile getiren Abdullah Erbay, “Yoldan geçtim yazıyı görünce nohut tarlasına girdim. Çoluk çocuğa biraz nohut götüreyim dedim. Allah sahibinden razı olsun. Depremde yakınlarını kaybetmiş, burayı da gelen geçene serbest etmiş gelip nohut yesinler diye. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bizler de depremzedeyiz, bu davranış hoşumuza gitti, böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor. Böyle insanların olmasından dolayı mutlu oluyoruz. Bende biraz nohut yaptım, çoluk çocuğa götüreceğim yesinler diye” dedi.'Buradan nohut alanlar vefat edenlere bir Fatiha okusun yeter'Tarla sahibi Mustafa Hicri Toprak ise konuşmasında, “Amacımız depremde hayatını kaybeden Adıyamanlı hemşehrilerim, akrabalarım ve arkadaşlarım için ne yapabilirim mi düşünerek onların acılarını bir nebzede dindirmek için böyle bir yola başvurdum. Özellikle herhangi bir beklenti ve reklam hedefiyle değil, sadece Allah için yaptım. Buradan nohut alanlar vefat edenlere bir Fatiha okusun yeter. Vatandaşlar gelip alıyor ve ben de onların aldığını görünce mutlu oluyorum, alanlar da mutlu oluyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230428/muglada-deprem-yardimlarini-eve-goturdugu-iddia-edilen-supheli-gozaltina-alindi-1070318477.html
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nohut, tarla, fatiha, deprem, pankart
nohut, tarla, fatiha, deprem, pankart

Depremzede nohut tarlasını herkese açtı, 'Helal olsun' pankartı astı

16:22 22.05.2023 (güncellendi: 16:27 22.05.2023)
© İHABirçok yakınını 6 Şubat depreminde kaybeden bir depremzede 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açarak, 'Helal Olsun' pankartı astı.
Birçok yakınını 6 Şubat depreminde kaybeden bir depremzede 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açarak, 'Helal Olsun' pankartı astı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© İHA
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Birçok yakınını 6 Şubat depreminde kaybeden bir depremzede 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açarak, 'Helal Olsun' pankartı astı.
Kahramanmaraş depreminde ablası, yeğenlerini, kuzenlerini, eniştesini ve birçok yakınını kaybeden Adıyamanlı Mustafa Hicri Toprak, Adıyaman- Samsat Karayolu üzerinde bulunan 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açtı. Mustafa Hicri Toprak, tarlasını açmanın yanı sıra karayolu üzerine de “Bu nohut depremde vefat eden ablam, yeğenlerim, amcam çocukları, eniştem ve Adıyamanlı hemşehrilerimin hayratıdır. İzin almadan yiyebilir ve götürebilirsiniz. Helal olsun” yazılı pankart açtı.
Pankartı görenler ise yol kenarında durarak istedikleri kadar nohut yaparak götürüyor ya da bulunduğu yerde istedikleri kadar yiyebiliyor. Günde birçok kişinin uğradığı nohut tarlası için asılan pankartta dikkatlerden kaçmıyor.
Yapılan örnek davranış karşısında oldukça mutlu olduklarını dile getiren Abdullah Erbay, “Yoldan geçtim yazıyı görünce nohut tarlasına girdim. Çoluk çocuğa biraz nohut götüreyim dedim. Allah sahibinden razı olsun. Depremde yakınlarını kaybetmiş, burayı da gelen geçene serbest etmiş gelip nohut yesinler diye. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bizler de depremzedeyiz, bu davranış hoşumuza gitti, böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor. Böyle insanların olmasından dolayı mutlu oluyoruz. Bende biraz nohut yaptım, çoluk çocuğa götüreceğim yesinler diye” dedi.

'Buradan nohut alanlar vefat edenlere bir Fatiha okusun yeter'

Tarla sahibi Mustafa Hicri Toprak ise konuşmasında, “Amacımız depremde hayatını kaybeden Adıyamanlı hemşehrilerim, akrabalarım ve arkadaşlarım için ne yapabilirim mi düşünerek onların acılarını bir nebzede dindirmek için böyle bir yola başvurdum. Özellikle herhangi bir beklenti ve reklam hedefiyle değil, sadece Allah için yaptım. Buradan nohut alanlar vefat edenlere bir Fatiha okusun yeter. Vatandaşlar gelip alıyor ve ben de onların aldığını görünce mutlu oluyorum, alanlar da mutlu oluyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım” diye konuştu.
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