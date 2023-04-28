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https://sputniknews.com.tr/20230428/muglada-deprem-yardimlarini-eve-goturdugu-iddia-edilen-supheli-gozaltina-alindi-1070318477.html
Muğla'da deprem yardımlarını eve götürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Muğla'da deprem yardımlarını eve götürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdüğü iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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muğla
dolandırıcılık
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. isimli kadının, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda hijyen malzemesi ile yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi malzemeler ele geçirildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.
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deprem, yardım, muğla, dolandırıcılık, gözaltı
deprem, yardım, muğla, dolandırıcılık, gözaltı

Muğla'da deprem yardımlarını eve götürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

14:40 28.04.2023
© AAMuğla'da deprem yardımlarını eve götürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Muğla'da deprem yardımlarını eve götürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Muğla'nın Milas ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdüğü iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. isimli kadının, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda hijyen malzemesi ile yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi malzemeler ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.
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