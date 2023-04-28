https://sputniknews.com.tr/20230428/muglada-deprem-yardimlarini-eve-goturdugu-iddia-edilen-supheli-gozaltina-alindi-1070318477.html

Muğla'da deprem yardımlarını eve götürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da deprem yardımlarını eve götürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdüğü iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T14:40+0300

2023-04-28T14:40+0300

2023-04-28T14:40+0300

türkiye

deprem

yardım

muğla

dolandırıcılık

gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. isimli kadının, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda hijyen malzemesi ile yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi malzemeler ele geçirildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

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deprem, yardım, muğla, dolandırıcılık, gözaltı