https://sputniknews.com.tr/20230425/ankara-merkezli-13-ilde-isid-operasyonu-39-kisi-icin-gozalti-karari-1070145849.html
Ankara merkezli 13 ilde IŞİD operasyonu: 39 kişi için gözaltı kararı
Ankara merkezli 13 ilde IŞİD operasyonu: 39 kişi için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca IŞİD'e yönelik 39 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde, gözaltı kararı verildi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T10:02+0300
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2023-04-25T10:02+0300
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Ankara merkezli 13 ilde IŞİD operasyonu: 39 kişi için gözaltı kararı
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Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca IŞİD'e yönelik 39 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde, gözaltı kararı verildi.