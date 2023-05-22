https://sputniknews.com.tr/20230522/daily-mail-rus-denizaltilari-ingilterenin-altyapisini-altust-edebilir-1071413867.html

Daily Mail: Rus denizaltıları İngiltere’nin altyapısını altüst edebilir

Daily Mail: Rus denizaltıları İngiltere’nin altyapısını altüst edebilir

İngiliz Daily Mail gazetesi, Rus denizaltıların İngiltere’nin altyapısını bozabileceğini ve 'kritik senaryoya' yol açabileceğini bildirdi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T21:47+0300

2023-05-22T21:47+0300

2023-05-22T21:48+0300

savunma

rusya

ingiltere

denizaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065172817_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24865fc633cb0dd1155fb2826e4625db.jpg

Daily Mail yazarı Chris Pleasance, yazısında “Rusya’nın, İngiltere’nin elektrik kablolarını ve internet kablolarını hedef alarak onları küresel şebekeden kesebileceği ve İngiltere’deki hayatı tehlikeye atabileceği yönünde artan korkular var” ifadelerine yer verdi.Rusya’nın bu kablolara saldırmasının 'kritik sonuçlara' yol açabileceğini ifade eden Pleasance, sağlık, ekonomi, mobil iletişim ve internet hizmetlerinin risk altında olacağını kaydetti.Gazeteci, elektriğin kesintiye uğramasının isyanlara neden yoğun sivil itaatsizliğe yol açabileceğini de sözlerine ekledi.Habere göre Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya’nın 'su altı enerji ve komünikasyon hatlarına saldırıları öngören' donanma programı konusunda uyarıda bulundu. Wallace, sabotajların dalgıçlar ve uzaktan kumandalı küçük denizaltılar tarafından yerine getirilebileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230317/rus-deniz-kuvvetleri-komutani-yevmenov-tum-denizaltilarimizi-hipersonik-fuzelerle-donatacagiz-1068417363.html

rusya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ingiltere, denizaltı