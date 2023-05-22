https://sputniknews.com.tr/20230522/daily-mail-rus-denizaltilari-ingilterenin-altyapisini-altust-edebilir-1071413867.html
Daily Mail: Rus denizaltıları İngiltere’nin altyapısını altüst edebilir
Daily Mail: Rus denizaltıları İngiltere’nin altyapısını altüst edebilir
İngiliz Daily Mail gazetesi, Rus denizaltıların İngiltere’nin altyapısını bozabileceğini ve 'kritik senaryoya' yol açabileceğini bildirdi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T21:47+0300
2023-05-22T21:47+0300
2023-05-22T21:48+0300
savunma
rusya
ingiltere
denizaltı
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Daily Mail yazarı Chris Pleasance, yazısında “Rusya’nın, İngiltere’nin elektrik kablolarını ve internet kablolarını hedef alarak onları küresel şebekeden kesebileceği ve İngiltere’deki hayatı tehlikeye atabileceği yönünde artan korkular var” ifadelerine yer verdi.Rusya’nın bu kablolara saldırmasının 'kritik sonuçlara' yol açabileceğini ifade eden Pleasance, sağlık, ekonomi, mobil iletişim ve internet hizmetlerinin risk altında olacağını kaydetti.Gazeteci, elektriğin kesintiye uğramasının isyanlara neden yoğun sivil itaatsizliğe yol açabileceğini de sözlerine ekledi.Habere göre Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya’nın 'su altı enerji ve komünikasyon hatlarına saldırıları öngören' donanma programı konusunda uyarıda bulundu. Wallace, sabotajların dalgıçlar ve uzaktan kumandalı küçük denizaltılar tarafından yerine getirilebileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/rus-deniz-kuvvetleri-komutani-yevmenov-tum-denizaltilarimizi-hipersonik-fuzelerle-donatacagiz-1068417363.html
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rusya, ingiltere, denizaltı
rusya, ingiltere, denizaltı
Daily Mail: Rus denizaltıları İngiltere’nin altyapısını altüst edebilir
21:47 22.05.2023 (güncellendi: 21:48 22.05.2023) Abone ol
İngiliz Daily Mail gazetesi, Rus denizaltıların İngiltere’nin altyapısını bozabileceğini ve 'kritik senaryoya' yol açabileceğini bildirdi.
Daily Mail yazarı Chris Pleasance, yazısında “Rusya’nın, İngiltere’nin elektrik kablolarını ve internet kablolarını hedef alarak onları küresel şebekeden kesebileceği ve İngiltere’deki hayatı tehlikeye atabileceği yönünde artan korkular var” ifadelerine yer verdi.
Rusya’nın bu kablolara saldırmasının 'kritik sonuçlara' yol açabileceğini ifade eden Pleasance, sağlık, ekonomi, mobil iletişim ve internet hizmetlerinin risk altında olacağını kaydetti.
Gazeteci, elektriğin kesintiye uğramasının isyanlara neden yoğun sivil itaatsizliğe yol açabileceğini de sözlerine ekledi.
Habere göre Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya’nın 'su altı enerji ve komünikasyon hatlarına saldırıları öngören' donanma programı konusunda uyarıda bulundu. Wallace, sabotajların dalgıçlar ve uzaktan kumandalı küçük denizaltılar tarafından yerine getirilebileceğini söyledi.