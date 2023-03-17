https://sputniknews.com.tr/20230317/rus-deniz-kuvvetleri-komutani-yevmenov-tum-denizaltilarimizi-hipersonik-fuzelerle-donatacagiz-1068417363.html

Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Yevmenov: Tüm denizaltılarımızı hipersonik füzelerle donatacağız

Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Yevmenov: Tüm denizaltılarımızı hipersonik füzelerle donatacağız

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, stratejik dahil tüm denizaltıların hipersonik silahla donatılacağını belirtti. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T22:41+0300

2023-03-17T22:41+0300

2023-03-17T22:41+0300

dünya

rusya

nikolay yevmenov

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hipersonik füze

hipersonik silah

denizaltı

rus denizaltı

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Yevmenov, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamasında, “İkinci nesil denizaltılarda Kalibr seyir füzelerinin testleri yapıldı. Bugün stratejik denizaltılar da dahil neredeyse tüm çalışan denizaltılar bu füzelerle donatılabilir. Sonraki adım, denizaltıların hipersonik füzelerle donatılması. Bunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.Rusya Donanması’nın yaklaşık 10 ana denizaltı projesine ve bunların modifikasyonlarına sahip olduğunu söyleyen Yevmenov, öte yandan denizaltıların birleştirilmesi ve proje sayısını azaltma sürecini başlattıklarını belirterek, “Bu, sistemi basitleştirmek ve denizaltı üretim, işletme, onarım ve imha maliyetlerini azaltmak için gerekli” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de, ülkenin aralarında Kinjal ve Avangard, hipersonik füzelere sahip olduğunu duyurmuştu. 2021’de, Putin, Tsirkon hipersonik füze sistemi testlerinin tamamlandığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında hipersonik füzelerin kullanıldığını açıklamıştı. Bakanlık, hipersonik füzelerin, 'düşmanın yüksek düzeyde korunan özel hedefleri yok etmede yüksek verimlilik sergilediğini' belirtmişti.

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