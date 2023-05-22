https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-secimi-ikinci-turunda-yurtdisi-ve-gumruklerde-1-milyonu-askin-secmen-oy-kullandi-1071378082.html

Yurtdışı ve gümrüklerde 1 milyonu aşkın seçmen oy kullandı

Yurtdışı ve gümrüklerde 1 milyonu aşkın seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 153 bin... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-22T11:04+0300

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçmen

yurtdışı

oy

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

ikinci tur

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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurtdışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi de gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230522/oy-ve-otesi-gonullu-sayisinda-uc-kat-artis-oldu-1071375451.html

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