https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-secimi-ikinci-turunda-yurtdisi-ve-gumruklerde-1-milyonu-askin-secmen-oy-kullandi-1071378082.html
Yurtdışı ve gümrüklerde 1 milyonu aşkın seçmen oy kullandı
Yurtdışı ve gümrüklerde 1 milyonu aşkın seçmen oy kullandı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 153 bin... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T11:04+0300
2023-05-22T11:04+0300
2023-05-22T11:23+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçmen
yurtdışı
oy
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
ikinci tur
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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurtdışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi de gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230522/oy-ve-otesi-gonullu-sayisinda-uc-kat-artis-oldu-1071375451.html
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türkiye, seçmen, yurtdışı, oy, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ikinci tur
türkiye, seçmen, yurtdışı, oy, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ikinci tur
Yurtdışı ve gümrüklerde 1 milyonu aşkın seçmen oy kullandı
11:04 22.05.2023 (güncellendi: 11:23 22.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 153 bin 842 oldu.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurtdışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi de gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.
Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.