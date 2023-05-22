https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-adaylari-erdogan-ve-kilicdaroglunun-propaganda-konusma-sirasi-belirlendi-1071409876.html

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşma sırası belirlendi

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşma sırası belirlendi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına yönelik adayların propaganda konuşmalarının sırası... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T19:01+0300

2023-05-22T19:01+0300

2023-05-22T19:01+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

propaganda

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YSK Başkanlığı'nda, cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda gerçekleştirecekleri 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için kura çekildi. Buna göre, 24 Mayıs Çarşamba saat 21.00-21.10 arasında Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, 21.11-21.21 arasında ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu propaganda konuşmasını yapacak. Propaganda konuşmalarının ikinci günü olan 27 Mayıs Cumartesi ise 17.39-17.49 arasında Kılıçdaroğlu, 17.50-18.00 arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-secimi-ikinci-turunda-yurtdisi-ve-gumruklerde-1-milyonu-askin-secmen-oy-kullandi-1071378082.html

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, propaganda