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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-soylu-turkiye-45-60-gunde-hastaneler-yapabilecek-kabiliyete-sahip-oldu-1071385770.html
Bakan Soylu: Türkiye 45-60 günde hastaneler yapabilecek kabiliyete sahip oldu
Bakan Soylu: Türkiye 45-60 günde hastaneler yapabilecek kabiliyete sahip oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih’te esnaflarla bir araya geldiği toplantıda “Türkiye 45-60 günde hastaneler yapabilecek kabiliyete sahip oldu” dedi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T12:37+0300
2023-05-22T12:37+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
recep tayyip erdoğan
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Yeşildirek Mahmutpaşa Esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bakan Soylu ’ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa ve esnaf eşlik etti.Türkiye’nin kısa süre içinde hastane yapabildiğini söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye 45 - 60 günde hastaneler yapabilecek kabiliyete sahip oldu. Biz bunları kendi zihnimizde tasarlayamayız. Şunu söylemek istiyorum. Ülkeler de, devletler de insanlar gibidirler. Büyürler, küçülürler, büyürler, gelişirler, serpilirler. Küçükken bazen dayanıksız olurlar. Ama büyüdükleri zaman biraz daha bu meselelere dayanıklı hale gelebilirler. Önemli olan karşı karşıya kalınan bu meselelere dayanıklı hale gelebilmektir. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı diye bana sorarsanız? 21 yıldır bu ülkeyi karşı karşıya kalmış olduğu bütün olaylara dayanıklı hale getirdi” dedi.'Biz onları Allah'ın izniyle demeye kadar getirdiysek Cenabı Allah'a şükürler olsun'Batı'nın Türkiye'yi yıllarca kendi değerlerinden ve geleneklerinden uzaklaştırmaya çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, "Bunu televizyon dizileriyle yaptı Dallas'la başladı. Siz benden daha iyi bilirsiniz büyüklerim. Sonra şimdi yeni bir şey çıktı. İsmi Netflix mi, nedir? Şimdi de onlarla devam ediyor. Her televizyon filminde eşcinselliği ortaya koyabilecek, onu sevdirecek bir hal ortaya koymaya devam ettirmeye çalışıyor. Bunu yıllardan beri yapıyor. Aile yapımızı ortadan kaldırmak için. Ama şimdi başka bir şey söyleyeceğim. İş biraz tersine dönmeye başladı, daha da dönecek. Hayat da benim aklıma gelmezdi. Eski CHP İl Başkanı ismini unutuyorum bir kadın Canan Kaftancıoğlu, güzel pankartlar yazmış böyle yazıyor: ‘Allah'ın izni ile daha bitmedi’ şeklinde. Biz onları Allah'ın izniyle demeye kadar getirdiysek Cenabı Allah'a şükürler olsun” şeklinde konuştu.'Tayyip Erdoğan kaybetse de gitmeyecek’ dediler. Oyları çalacaklar, dediler”Bakan Soylu, “‘Tayyip Erdoğan kaybetse de gitmeyecek’ dediler. Oyları çalacaklar, dediler. Seçim geçeli kaç gün oldu? Seçim geçeli 9 gün oldu. Hepsinin sandıkta temsilcileri, avukatları var. Bir tane seçimin sonucuna tesir edecek ufak tefek maddi hatalar her yerde olur kendi hesabımda. Belki bizim aleyhimize oldu. Seçimin sonucunu ortadan kaldırabilecek bir tek örnek bugüne kadar çıkaramadılar. Bu ülkenin koskoca iki belediye başkanı çıktı. O gece dediler ki, Kılıçdaroğlu kazandı. Bütün millete dediler, değil mi? Bizi şöyle bir şeyle karşı karşıya bırakmak istediler. Bakın çok büyük bir tehlike ortaya koydular. Bizim için dediler ki, yani biz kazandık. Aslında onlar çaldılar ve kaybettiler. Bizi kaybettirdiler. Tövbe estağfurullah. Kaç aldık? Yüzde 49 oy oranı alarak Cumhur İttifakı 322 milletvekili çıkardı. Tek bir ses çıkaramadılar. Bir tek söz söyleyemediler. Şunu söyleyeyim. Çok partili siyasi hayatımızın en güvenli seçimi, en huzurlu seçim oldu. Bir seçimi bu millet demokrasi şenliğine döndürdü” ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan

Bakan Soylu: Türkiye 45-60 günde hastaneler yapabilecek kabiliyete sahip oldu

12:37 22.05.2023
© İHA / AHMET DOĞAN - MURAT HOROZ-AW883462AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© İHA / AHMET DOĞAN - MURAT HOROZ-AW883462
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih’te esnaflarla bir araya geldiği toplantıda “Türkiye 45-60 günde hastaneler yapabilecek kabiliyete sahip oldu” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Yeşildirek Mahmutpaşa Esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Bakan Soylu ’ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa ve esnaf eşlik etti.
Türkiye’nin kısa süre içinde hastane yapabildiğini söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye 45 - 60 günde hastaneler yapabilecek kabiliyete sahip oldu. Biz bunları kendi zihnimizde tasarlayamayız. Şunu söylemek istiyorum. Ülkeler de, devletler de insanlar gibidirler. Büyürler, küçülürler, büyürler, gelişirler, serpilirler. Küçükken bazen dayanıksız olurlar. Ama büyüdükleri zaman biraz daha bu meselelere dayanıklı hale gelebilirler. Önemli olan karşı karşıya kalınan bu meselelere dayanıklı hale gelebilmektir. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı diye bana sorarsanız? 21 yıldır bu ülkeyi karşı karşıya kalmış olduğu bütün olaylara dayanıklı hale getirdi” dedi.

'Biz onları Allah'ın izniyle demeye kadar getirdiysek Cenabı Allah'a şükürler olsun'

Batı'nın Türkiye'yi yıllarca kendi değerlerinden ve geleneklerinden uzaklaştırmaya çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, "Bunu televizyon dizileriyle yaptı Dallas'la başladı. Siz benden daha iyi bilirsiniz büyüklerim. Sonra şimdi yeni bir şey çıktı. İsmi Netflix mi, nedir? Şimdi de onlarla devam ediyor. Her televizyon filminde eşcinselliği ortaya koyabilecek, onu sevdirecek bir hal ortaya koymaya devam ettirmeye çalışıyor. Bunu yıllardan beri yapıyor. Aile yapımızı ortadan kaldırmak için. Ama şimdi başka bir şey söyleyeceğim. İş biraz tersine dönmeye başladı, daha da dönecek. Hayat da benim aklıma gelmezdi. Eski CHP İl Başkanı ismini unutuyorum bir kadın Canan Kaftancıoğlu, güzel pankartlar yazmış böyle yazıyor: ‘Allah'ın izni ile daha bitmedi’ şeklinde. Biz onları Allah'ın izniyle demeye kadar getirdiysek Cenabı Allah'a şükürler olsun” şeklinde konuştu.

'Tayyip Erdoğan kaybetse de gitmeyecek’ dediler. Oyları çalacaklar, dediler”

Bakan Soylu, “‘Tayyip Erdoğan kaybetse de gitmeyecek’ dediler. Oyları çalacaklar, dediler. Seçim geçeli kaç gün oldu? Seçim geçeli 9 gün oldu. Hepsinin sandıkta temsilcileri, avukatları var. Bir tane seçimin sonucuna tesir edecek ufak tefek maddi hatalar her yerde olur kendi hesabımda. Belki bizim aleyhimize oldu. Seçimin sonucunu ortadan kaldırabilecek bir tek örnek bugüne kadar çıkaramadılar. Bu ülkenin koskoca iki belediye başkanı çıktı. O gece dediler ki, Kılıçdaroğlu kazandı. Bütün millete dediler, değil mi? Bizi şöyle bir şeyle karşı karşıya bırakmak istediler. Bakın çok büyük bir tehlike ortaya koydular. Bizim için dediler ki, yani biz kazandık. Aslında onlar çaldılar ve kaybettiler. Bizi kaybettirdiler. Tövbe estağfurullah. Kaç aldık? Yüzde 49 oy oranı alarak Cumhur İttifakı 322 milletvekili çıkardı. Tek bir ses çıkaramadılar. Bir tek söz söyleyemediler. Şunu söyleyeyim. Çok partili siyasi hayatımızın en güvenli seçimi, en huzurlu seçim oldu. Bir seçimi bu millet demokrasi şenliğine döndürdü” ifadelerini kullandı.
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