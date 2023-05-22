Bakan Nebati: Salgın döneminde dünya küçülürken Türkiye büyümüştür
"Ülkemizde, şimdiye değin taş üstüne taş koymamış olan muhalefet, onun hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları ve içimizdeki beyinsizler seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla bir süredir sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomimize saldırmaktadır. Bu kötü niyetli oy avcılarını, bu felaket tellallarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olmuştur. Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4'lük güçlü büyümesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla emtia fiyatlarının tüm dünyada fırladığı 2022 yılında yüzde 5,6'lık büyüme kaydetmeyi başarmış, bu performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır. Bugün birçok ekonomi işten çıkarmalarla yüzleşirken, ülkemizde istihdam rakamları istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Uyguladığımız politikalar sayesinde, 2023 mart ayında yıllık 1,5 milyon kişilik istihdam artışıyla toplam istihdamımız 31,5 milyon kişiye yükselmiştir." ifadesini kullandı.