Bakan Nebati: Salgın döneminde dünya küçülürken Türkiye büyümüştür

"Sadece bu artış dahi, ekonomimizin ne denli sağlam bir temel üzerinde yükseldiğinin açık bir göstergesidir. Eğer aynı ölçekteki bu deprem felaketleri, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşanmış olsaydı, bu başarıyı kaydetmeleri mümkün olabilir miydi? Öte yandan, 2022 yılında son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini elde etmeyi de başardık. Kimsenin şüphesi olmasın, özellikle depremden bir miktar olumsuz etkilenecek bütçe ve borçlanma başta olmak üzere kamu maliyesi göstergelerini yine kısa bir süre içerisinde eski seviyelerine getireceğiz. Bizler, depremzede vatandaşlarımıza asla hakaret etmiyor, gece gündüz durmaksızın afetzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ediyor, bunu milli birlik ve dayanışma ruhuyla, sivil toplum kuruluşlarımızın gayretli destekleriyle, milletimizle yan yana ve beraberce gerçekleştiriyoruz. Şimdi, bu kötü niyetli kişiler, bilgisayar başında karamsar hava oluşturmaktan başka bir iş yapmayan bu şahıslar tüm ortak kazanımlarımızı sürekli yok saysalar da aziz milletimiz kimin kendisi için durmadan ve yorulmadan çalıştığını, kimin gece-gündüz ülkesi için ter döktüğünü zaten çok ama çok iyi biliyor. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin bir küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, gizli ve açık, içeriden ve dışarıdan, sinsi ve kirli hiçbir saldırıya asla geçit vermeden yol aldığını zaten çok ama çok iyi biliyor. Bugün, son teknolojiyle donatılmış dev şehir hastanelerini, İHA'ları, SİHA'ları, savaş uçaklarını, TOGG'ları, uyduları, Karadeniz doğal gazını, TCG Anadolu'yu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ve daha nice asırlık eserleri ülkemize kazandıran güç, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarımız olmuştur. Milletimiz, sahip olduğu feraset ve inançla, 28 Mayıs'ta bir kez daha istikrardan, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'den yana tavrını net bir şekilde koyacak, Türkiye Yüzyılı'na damgasını mutlak surette vuracaktır."