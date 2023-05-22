Bakan Soylu: Oturdum göbek taşına, sürmeler çektim kaşıma, çekemeyenler çatlasın Allah aşkına

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
AGIT: Türkiye’deki seçimin oy sayimi sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya veto Davet etmiyoruz
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: Rusya, Ukrayna’ya verilen NATO toplarını imha etti
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh: Zelenskiy ihtilafi sonlandirmali
13:16
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanli Bakan, Lavrov’un Türkiye sözlerini çarpitti
13:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Devlet Duması AKKA Anlaşması'nı feshetti
14:17
2 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna’ya verdiği Patriotları, Rus Kinjal füzeleri imha etti
14:36
3 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’dan AB’ye Rusya tepkisi
14:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
Canlı
17:54
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna İstihbarat Başkanı’nın terör mektubu BM’ye sunuldu
18:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den itiraf: Ortadoğu’da Rusya ve Çin’den rahatsızız
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan bir açıklama daha: Kinjal füzeleri Kiev’deki Patriotları imha etti
18:48
2 dk
ÖZEL HABER
Sınıra çektikleri duvar alay konusu oldu: Bahçe çiti
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 yasağı
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
CIA’ın Telegram hamlesi açığa çıktı
19:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD patriotları eleştirilerin odağında
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Biden’ın sözcüsünü kürsüden kaçıran Rusya sorusu
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, Türkiye’nin AB yolunu tıkadı
20:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yatırım gurusu Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Belarus uyardı: ABD ve NATO yıkıcı politikayı gözden geçirmeli
20:46
3 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Ukrayna’nın NATO’ya üye olması Avrupa’nın intiharı
21:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Cengiz Çakır: Ukrayna'nın oyun bozanlığı tahıl koridorunda güvensizliğe neden oldu
21:14
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’taki seçim Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
21:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki çizgi roman dünyası
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-soylu-oturdum-gobek-tasina-surmeler-cektim-kasima-cekemeyenler-catlasin-allah-askina-1071404255.html
Bakan Soylu: Oturdum göbek taşına, sürmeler çektim kaşıma, çekemeyenler çatlasın Allah aşkına
Bakan Soylu: Oturdum göbek taşına, sürmeler çektim kaşıma, çekemeyenler çatlasın Allah aşkına
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından "Oturdum göbek taşına Sürmeler çektim kaşıma A be bizi çekemeyenler Çatlasın, patlasın Allah aşkına" yazarak... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T16:40+0300
2023-05-22T16:52+0300
2023 türkiye seçimleri
bakan
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
istanbul
roman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071403844_0:80:435:325_1920x0_80_0_0_43f270d9e4d6cd10acf2da000d76374d.jpg
Fatih Balat'ta bulunan Roman Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Soylu, burada yaptığı konuşmada, dün Beyoğlu'ndan geçtiği sırada "İlle de Roman Olsun" şarkısını söylemesinin gündem olduğunu söyledi.Bakan Soylu, şarkıya ilişkin "Kardeşim biz bugün mü söylüyoruz? Çocukluktan beri söylüyoruz ya." ifadelerini kullandı.Roman vatandaşların "Kandil, LGBT, FETÖ, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti" diyenlere karşı çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını kaydeden Soylu, "Şimdi 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını hep birlikte açacağız. Ve bu 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısı, aynı zamanda 'Roman Yüzyılı'nın da kapısı olacak. Cumhurbaşkanı'mız, 'Roman Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakanlığının bünyesinde olacaktır.' dedi. Türkiye'de 25 ile Roman koordinatör atadık. İstanbul'da 28 ilçede koordinatör görevlendirdik." diye konuştu.Konuşması sırasında kalabalıkta yer alan bir vatandaşın fahiş kiralardan şikayet etmesi üzerine Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, ümüklerini sıkacağız inşallah. Ümüklerini sıkacağız, o kiraları arttıranların." dedi.Roman Koordinasyon Merkezlerini koordinatör atanan 25 ilde kuracaklarına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,5 oy aldığını anımsattı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 2 milyon 600 bin daha az oy aldığını aktaran Soylu, "Bir de çıktılar, 'Kazandık' dediler. Bu Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı çıkıp yalan söyledikleri için milletten özür dilediler mi? Hani nerede çalınan oylar? Her sandığın başında varsınız. Kendileri gibi herkesi hırsız zannediyorlar, hırsız. Şimdi kıvırmaya başladılar, işte oylarda bir şey yok. Çünkü Türkiye'nin en güvenli seçimi oldu. Baktılar ki Kandil, PKK, FETÖ, LGBT dikişi tutmadı, şimdi döndüler." değerlendirmesini yaptı.'Beş vakit dinimize hakaret eder, şimdi Ayasofya'nın yolunu tutmuş'Soylu, İstanbul'da eski bir il başkanının var olduğuna değinerek, "Neydi ismi, hani şu domuz eti yiyen. Ya kadın diyor ki 'Ben domuz etini severim.' Beş vakit dinimize hakaret eder, şimdi Ayasofya'nın yolunu tutmuş, Ayasofya'nın. Oraya gidecek beş vakit. Ne kadar kıvırırlarsa kıvırsınlar 28 Mayıs'ta derslerini alacaklar ve siyasete de bay bay diyecek Kemal, bay bay." şeklinde konuştu.Konuşmasında koordinasyon merkezinin yerinin tahsisi için Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a teşekkür eden Soylu, daha sonra kalabalıkla birlikte "İlle De Roman Olsun" şarkısını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/adalet-partisinden-kilicdarogluna-destek-karari-1071403669.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071403844_0:40:435:366_1920x0_80_0_0_e9a6e1992f8dd82a7267e50c1d15360d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bakan, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, istanbul, roman
bakan, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, istanbul, roman

Bakan Soylu: Oturdum göbek taşına, sürmeler çektim kaşıma, çekemeyenler çatlasın Allah aşkına

16:40 22.05.2023 (güncellendi: 16:52 22.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/SoyluBakan Soylu
Bakan Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/Soylu
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından "Oturdum göbek taşına Sürmeler çektim kaşıma A be bizi çekemeyenler Çatlasın, patlasın Allah aşkına" yazarak Romanlarla buluştuğu görüntüleri paylaştı.
Fatih Balat'ta bulunan Roman Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Soylu, burada yaptığı konuşmada, dün Beyoğlu'ndan geçtiği sırada "İlle de Roman Olsun" şarkısını söylemesinin gündem olduğunu söyledi.
Bakan Soylu, şarkıya ilişkin "Kardeşim biz bugün mü söylüyoruz? Çocukluktan beri söylüyoruz ya." ifadelerini kullandı.
Roman vatandaşların "Kandil, LGBT, FETÖ, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti" diyenlere karşı çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını kaydeden Soylu, "Şimdi 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını hep birlikte açacağız. Ve bu 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısı, aynı zamanda 'Roman Yüzyılı'nın da kapısı olacak. Cumhurbaşkanı'mız, 'Roman Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakanlığının bünyesinde olacaktır.' dedi. Türkiye'de 25 ile Roman koordinatör atadık. İstanbul'da 28 ilçede koordinatör görevlendirdik." diye konuştu.
Konuşması sırasında kalabalıkta yer alan bir vatandaşın fahiş kiralardan şikayet etmesi üzerine Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, ümüklerini sıkacağız inşallah. Ümüklerini sıkacağız, o kiraları arttıranların." dedi.
Roman Koordinasyon Merkezlerini koordinatör atanan 25 ilde kuracaklarına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:
"Ev meselesini, okul meselesini, bunlarla ilgili bütün adımları gerçekleştireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi, 'Her Roman'a bir yuvayı inşallah Türkiye Yüzyılı'nda Romanlarla buluşturacağız.' Romanların evlerini Tayyip Erdoğan yapar mı? Çünkü söz verdi. 'Roman kardeşlerimi yalnız bırakmayacağım.' dedi. Göreceksiniz iş konusunda, istihdam konusunda yalnız bırakmayacak. Bu koordinasyon merkezlerinde bunların hepsi planlanacak. Roman kardeşlerimiz için başka bir yüzyıl başlıyor, başka bir yüzyıl. Hanım kardeşlerimiz için de el sanatları merkezleri, halk eğitim merkezleri, bunlar içinde özel çalışmalar başlayacak. Ne çocuklarınızdan endişe edin, ne onların geleceklerinden endişe edin. Çünkü dünyada en güvenilir isim Tayyip Erdoğan. 'Türkiye Yüzyılı'nı Roman Yüzyılı yapacağım.' dedi."
Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,5 oy aldığını anımsattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 2 milyon 600 bin daha az oy aldığını aktaran Soylu, "Bir de çıktılar, 'Kazandık' dediler. Bu Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı çıkıp yalan söyledikleri için milletten özür dilediler mi? Hani nerede çalınan oylar? Her sandığın başında varsınız. Kendileri gibi herkesi hırsız zannediyorlar, hırsız. Şimdi kıvırmaya başladılar, işte oylarda bir şey yok. Çünkü Türkiye'nin en güvenli seçimi oldu. Baktılar ki Kandil, PKK, FETÖ, LGBT dikişi tutmadı, şimdi döndüler." değerlendirmesini yaptı.

'Beş vakit dinimize hakaret eder, şimdi Ayasofya'nın yolunu tutmuş'

Soylu, İstanbul'da eski bir il başkanının var olduğuna değinerek, "Neydi ismi, hani şu domuz eti yiyen. Ya kadın diyor ki 'Ben domuz etini severim.' Beş vakit dinimize hakaret eder, şimdi Ayasofya'nın yolunu tutmuş, Ayasofya'nın. Oraya gidecek beş vakit. Ne kadar kıvırırlarsa kıvırsınlar 28 Mayıs'ta derslerini alacaklar ve siyasete de bay bay diyecek Kemal, bay bay." şeklinde konuştu.
Konuşmasında koordinasyon merkezinin yerinin tahsisi için Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a teşekkür eden Soylu, daha sonra kalabalıkla birlikte "İlle De Roman Olsun" şarkısını söyledi.
Kılıçdaroğlu ile Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı
16:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала