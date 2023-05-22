https://sputniknews.com.tr/20230522/bakan-soylu-oturdum-gobek-tasina-surmeler-cektim-kasima-cekemeyenler-catlasin-allah-askina-1071404255.html

Bakan Soylu: Oturdum göbek taşına, sürmeler çektim kaşıma, çekemeyenler çatlasın Allah aşkına

Bakan Soylu: Oturdum göbek taşına, sürmeler çektim kaşıma, çekemeyenler çatlasın Allah aşkına

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından "Oturdum göbek taşına Sürmeler çektim kaşıma A be bizi çekemeyenler Çatlasın, patlasın Allah aşkına" yazarak... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T16:40+0300

2023-05-22T16:40+0300

2023-05-22T16:52+0300

2023 türkiye seçimleri

bakan

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

istanbul

roman

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Fatih Balat'ta bulunan Roman Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Soylu, burada yaptığı konuşmada, dün Beyoğlu'ndan geçtiği sırada "İlle de Roman Olsun" şarkısını söylemesinin gündem olduğunu söyledi.Bakan Soylu, şarkıya ilişkin "Kardeşim biz bugün mü söylüyoruz? Çocukluktan beri söylüyoruz ya." ifadelerini kullandı.Roman vatandaşların "Kandil, LGBT, FETÖ, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti" diyenlere karşı çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını kaydeden Soylu, "Şimdi 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını hep birlikte açacağız. Ve bu 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısı, aynı zamanda 'Roman Yüzyılı'nın da kapısı olacak. Cumhurbaşkanı'mız, 'Roman Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakanlığının bünyesinde olacaktır.' dedi. Türkiye'de 25 ile Roman koordinatör atadık. İstanbul'da 28 ilçede koordinatör görevlendirdik." diye konuştu.Konuşması sırasında kalabalıkta yer alan bir vatandaşın fahiş kiralardan şikayet etmesi üzerine Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, ümüklerini sıkacağız inşallah. Ümüklerini sıkacağız, o kiraları arttıranların." dedi.Roman Koordinasyon Merkezlerini koordinatör atanan 25 ilde kuracaklarına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,5 oy aldığını anımsattı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 2 milyon 600 bin daha az oy aldığını aktaran Soylu, "Bir de çıktılar, 'Kazandık' dediler. Bu Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı çıkıp yalan söyledikleri için milletten özür dilediler mi? Hani nerede çalınan oylar? Her sandığın başında varsınız. Kendileri gibi herkesi hırsız zannediyorlar, hırsız. Şimdi kıvırmaya başladılar, işte oylarda bir şey yok. Çünkü Türkiye'nin en güvenli seçimi oldu. Baktılar ki Kandil, PKK, FETÖ, LGBT dikişi tutmadı, şimdi döndüler." değerlendirmesini yaptı.'Beş vakit dinimize hakaret eder, şimdi Ayasofya'nın yolunu tutmuş'Soylu, İstanbul'da eski bir il başkanının var olduğuna değinerek, "Neydi ismi, hani şu domuz eti yiyen. Ya kadın diyor ki 'Ben domuz etini severim.' Beş vakit dinimize hakaret eder, şimdi Ayasofya'nın yolunu tutmuş, Ayasofya'nın. Oraya gidecek beş vakit. Ne kadar kıvırırlarsa kıvırsınlar 28 Mayıs'ta derslerini alacaklar ve siyasete de bay bay diyecek Kemal, bay bay." şeklinde konuştu.Konuşmasında koordinasyon merkezinin yerinin tahsisi için Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a teşekkür eden Soylu, daha sonra kalabalıkla birlikte "İlle De Roman Olsun" şarkısını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230522/adalet-partisinden-kilicdarogluna-destek-karari-1071403669.html

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