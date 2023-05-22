https://sputniknews.com.tr/20230522/avusturya-ukrayna-balkan-ulkelerinden-once-abye-alinamaz-1071413982.html

Avusturya: Ukrayna Balkan ülkelerinden önce AB’ye alınamaz

Avusturya: Ukrayna Balkan ülkelerinden önce AB’ye alınamaz

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) için üyelik konusunda öncelik haline gelmemesi gerektiğini söyledi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T21:51+0300

2023-05-22T21:51+0300

2023-05-22T21:51+0300

ukrayna krizi

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Schallenberg, Die Welt gazetesine verdiği demeçte “Ukrayna, şartlar karşılanır karşılanmaz AB’ye katılacak. İki katmanlı bir toplum olmamalı. 20 yıl önce Selanik'te Güneydoğu Avrupa ülkelerine bize katılma sözü verdik. Ukrayna ve Moldova’nın hızlı şeritten geçerken Batı Balkan ülkelerinin yolun kenarda kalması ölümcül olacak” ifadelerini kullandı.Schallenberg’e göre Batı, AB’nin en büyük komşusu ve gezegendeki en büyük nükleer güç olan Rusya ile müzakereye devam etmeli.

https://sputniknews.com.tr/20230520/abdli-uzman-ukraynanin-natoya-kabul-edilmemesi-icin-uc-onemli-neden-var-1071341038.html

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