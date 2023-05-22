https://sputniknews.com.tr/20230522/avusturya-ukrayna-balkan-ulkelerinden-once-abye-alinamaz-1071413982.html
Avusturya: Ukrayna Balkan ülkelerinden önce AB’ye alınamaz
Avusturya: Ukrayna Balkan ülkelerinden önce AB’ye alınamaz
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) için üyelik konusunda öncelik haline gelmemesi gerektiğini söyledi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T21:51+0300
2023-05-22T21:51+0300
2023-05-22T21:51+0300
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nato
ukrayna
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Schallenberg, Die Welt gazetesine verdiği demeçte “Ukrayna, şartlar karşılanır karşılanmaz AB’ye katılacak. İki katmanlı bir toplum olmamalı. 20 yıl önce Selanik'te Güneydoğu Avrupa ülkelerine bize katılma sözü verdik. Ukrayna ve Moldova’nın hızlı şeritten geçerken Batı Balkan ülkelerinin yolun kenarda kalması ölümcül olacak” ifadelerini kullandı.Schallenberg’e göre Batı, AB’nin en büyük komşusu ve gezegendeki en büyük nükleer güç olan Rusya ile müzakereye devam etmeli.
https://sputniknews.com.tr/20230520/abdli-uzman-ukraynanin-natoya-kabul-edilmemesi-icin-uc-onemli-neden-var-1071341038.html
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nato, ukrayna, avrupa birliği
Avusturya: Ukrayna Balkan ülkelerinden önce AB’ye alınamaz
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) için üyelik konusunda öncelik haline gelmemesi gerektiğini söyledi.
Schallenberg, Die Welt gazetesine verdiği demeçte “Ukrayna, şartlar karşılanır karşılanmaz AB’ye katılacak. İki katmanlı bir toplum olmamalı. 20 yıl önce Selanik'te Güneydoğu Avrupa ülkelerine bize katılma sözü verdik. Ukrayna ve Moldova’nın hızlı şeritten geçerken Batı Balkan ülkelerinin yolun kenarda kalması ölümcül olacak” ifadelerini kullandı.
Schallenberg’e göre Batı, AB’nin en büyük komşusu ve gezegendeki en büyük nükleer güç olan Rusya ile müzakereye devam etmeli.