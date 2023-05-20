https://sputniknews.com.tr/20230520/abdli-uzman-ukraynanin-natoya-kabul-edilmemesi-icin-uc-onemli-neden-var-1071341038.html

ABD’li askeri uzman John Denis: Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesi için üç önemli neden var

ABD’li askeri uzman John Denis: Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesi için üç önemli neden var

ABD’li askeri uzman John Denis, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesinin ihtilafın siyasi yollarla çözümünü imkansız hale getireceğini, Moskova'yı politikasının... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T16:45+0300

2023-05-20T16:45+0300

2023-05-20T16:46+0300

ukrayna krizi

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ABD’li asker uzmanı John Denis, Foreign Policy dergisi için kaleme aldığı makalede, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesinin ihtilafın siyasi yollarla çözümünün imkansız hale getireceğini, Moskova'yı politikasının doğruluğuna ikna edeceğini ve ittifakın ilkelerini baltalayacağını savundu.Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmemesi için üç önemli neden olduğuna vurgu yapan yazar, Ukrayna'nın NATO'yakabul edilmesi durumunda Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünün imkansız hale geleceği ve tırmanma olasılığınınyüksek olduğunu belirterek, “Ukrayna birliklerinin Rus ordusunu yenip Moskova'yı teslim olmaya zorlaması pek olası değil. Savaşı sona erdirmenin tek yolu siyasi bir anlaşmadır” ifadelerini kullandı.Uzmana göre ikinci neden, böyle bir eylem Rusya'yı izlediği yolun doğruluğuna ikna edecek ve bu da Batı ile olan gerilimi daha da artıracak.Üçüncü nedenin ittifakın ilkeleriyle ilişkili olduğunu belirten yazar, ülkedeki demokratik temellerin düzeyi ve Batı değerlerine bağlılık göz önüne alındığında, Ukrayna'nın siyasi olarak NATO'ya katılmaya hazır olmadığının görüleceği değerlendirmesinde bulundu.

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