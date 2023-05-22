https://sputniknews.com.tr/20230522/ak-partiden-sermaye-kontrolu-iddialarina-iliskin-aciklama-hicbir-sinirlamaya-gidilmedi-1071379247.html

AK Parti'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama: 'Hiçbir sınırlamaya gidilmedi'

AK Parti'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama: 'Hiçbir sınırlamaya gidilmedi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Yedili masanın kur şoku veya sermaye kontrolü gibi manipülatif yalanlarına kimse inanmıyor." ifadesini... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T11:19+0300

2023-05-22T11:19+0300

2023-05-22T11:19+0300

ekonomi

ekonomi

sermaye

sermaye piyasası kurulu (spk)

nurettin canikli

spekülasyon

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Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, Millet İttifakı'nın 28 Mayıs seçimlerine yönelik stratejisini felaket tellallığı üzerine kurduğunu belirtti."Yedili masa, yine kur şoku ve sermaye kontrolü yalanlarıyla vatandaşın kafasını karıştırmaya ve piyasaları manipüle etmeye çalışıyor." değerlendirmesini yapan Canikli, şöyle devam etti:'Enerjiye erişimde hiçbir sorun yaşanmadı'364 milyar dolarlık ithalatın 97 milyar dolarının enerji ithalatından oluştuğuna dikkati çeken Canikli, "Aynı miktar enerji ithalatı için geçmiş yıllarda en fazla 50 milyar dolar ödeme yapılıyordu. Geçen yıl enerji ithalatı için 46 milyar dolar daha fazla ödeme yapıldı. Dünyadaki enerji krizi, enerji fiyatlarını adeta patlattı ve Türkiye tam 46 milyar dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. 46 milyar dolarlık fazla ödeme, 2022 yılındaki cari açık rakamına eşittir. Türkiye ekonomisi bu döviz ödemelerini gecikmeden ve tereddüt etmeden yapabildi. Enerjiye erişimde hiçbir sorun yaşanmadı." değerlendirmesini yaptı.Ekonominin genel ithalat talebinin kesintisiz, tümüyle karşılandığını, finansmanın sağlandığını, kur şokunun yaşanmadığını vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:Merkez Bankasının brüt döviz rezervlerinin 115 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Canikli, "Bu rezervler içinde yaklaşık 800 tonluk altın rezervleri de bulunmaktadır. 2002 yılında Merkez Bankasının altın rezervi 130 ton civarında idi. 800 tonluk altın rezervinin tamamı da fiziki olarak Türkiye'ye getirilmiş olup Merkez Bankasının kasalarında muhafaza edilmektedir. Bu nedenle yedili masanın kur şoku veya sermaye kontrolü gibi manipülatif yalanlarına kimse inanmıyor." ifadesine yer verdi.

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ekonomi, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk), nurettin canikli, spekülasyon