https://sputniknews.com.tr/20230522/abdulkadir-selvi-sinan-oganin-karari-ne-olacak-1071376143.html

Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?

Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?

Abdulkadir Selvi, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'n, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini öne sürdü. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T09:32+0300

2023-05-22T09:32+0300

2023-05-22T09:32+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

recep tayyip erdoğan

ikinci tur

sinan oğan

ata ittifakı

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda kimi destekleyeceğine dair tahminlerde bulundu.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan arasındaki görüşme 1 saat sürmüştü. İki taraftan da “pozitif” bir görüşme olduğu mesajını aldım. Sinan Oğan Ankara’ya döndükten sonra Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Sonuçta bir karar verildi. Alınan karar ikinci tur seçime damga vuracak kadar önemli. Kararın bugün Sinan Oğan tarafından açıklanması bekleniyor" dedi.Selvi, Oğan'ın desteğinin Erdoğan'a olacağını öne sürdü ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230521/sinan-ogan-ikinci-tur-ile-ilgili-karari-yarin-aciklayacak-1071370825.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, ikinci tur, sinan oğan, ata ittifakı