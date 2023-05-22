https://sputniknews.com.tr/20230522/abdulkadir-selvi-sinan-oganin-karari-ne-olacak-1071376143.html
Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?
Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?
Abdulkadir Selvi, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'n, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini öne sürdü. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T09:32+0300
2023-05-22T09:32+0300
2023-05-22T09:32+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
recep tayyip erdoğan
ikinci tur
sinan oğan
ata ittifakı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda kimi destekleyeceğine dair tahminlerde bulundu.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan arasındaki görüşme 1 saat sürmüştü. İki taraftan da “pozitif” bir görüşme olduğu mesajını aldım. Sinan Oğan Ankara’ya döndükten sonra Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Sonuçta bir karar verildi. Alınan karar ikinci tur seçime damga vuracak kadar önemli. Kararın bugün Sinan Oğan tarafından açıklanması bekleniyor" dedi.Selvi, Oğan'ın desteğinin Erdoğan'a olacağını öne sürdü ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230521/sinan-ogan-ikinci-tur-ile-ilgili-karari-yarin-aciklayacak-1071370825.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, ikinci tur, sinan oğan, ata ittifakı
türkiye, recep tayyip erdoğan, ikinci tur, sinan oğan, ata ittifakı
Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?
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Abdulkadir Selvi, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'n, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyeceğini öne sürdü.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda kimi destekleyeceğine dair tahminlerde bulundu.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında
, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan arasındaki görüşme 1 saat sürmüştü. İki taraftan da “pozitif” bir görüşme olduğu mesajını aldım. Sinan Oğan Ankara’ya döndükten sonra Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Sonuçta bir karar verildi. Alınan karar ikinci tur seçime damga vuracak kadar önemli. Kararın bugün Sinan Oğan tarafından açıklanması bekleniyor"
dedi.
Selvi, Oğan'ın desteğinin Erdoğan'a olacağını öne sürdü ve şunları ekledi:
"Edindiğim bilgiye göre Sinan Oğan bugün, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayacak. Terör örgütlerinin desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceğini ifade edecek."