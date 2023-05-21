https://sputniknews.com.tr/20230521/sinan-ogan-ikinci-tur-ile-ilgili-karari-yarin-aciklayacak-1071370825.html

Sinan Oğan: İkinci tur ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da açıklayacağız

Sinan Oğan: İkinci tur ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da açıklayacağız

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan ikinci tur ile ilgili beklenen açıklamasını yarın saat 17.00'da yapacağını bildirdi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-21T23:08+0300

sinan oğan

ikinci tur

cumhurbaşkanlığı seçimi

2023 türkiye seçimleri

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Sinan Oğan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu ile ilgili aldıkları kararı yarın açıklayacağını duyurdu.Oğan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.,

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sinan oğan, ikinci tur, cumhurbaşkanlığı seçimi