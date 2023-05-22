https://sputniknews.com.tr/20230522/abd-papua-yeni-gine-ile-savunma-isbirligi-anlasmasi-imzalayacak--1071377797.html

ABD, Papua Yeni Gine ile savunma işbirliği anlaşması imzalayacak

ABD, Papua Yeni Gine ile savunma işbirliği anlaşması imzalayacak

ABD, Pasifik'teki askeri varlığını artırmak için Papua Yeni Gine ile savunma işbirliği anlaşması yapacak. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T11:02+0300

2023-05-22T11:02+0300

2023-05-22T11:04+0300

savunma

papua yeni gine

abd

savunma

anlaşma

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ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD-Pasifik Zirvesi kapsamında Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye yapacağı ziyarette savunma işbirliği anlaşması imzalayacak. Söz konusu anlaşmayla ABD, Papua Yeni Gine'deki askeri tesislere erişiminin genişletilmesini ve Güney Pasifik'teki güvenlik bağlarının güçlendirilmesini amaçlıyor. Papua Yeni Gine hükümetince yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın, küresel güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde ulusal savunma altyapısını ve kapasitesini geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirildiği belirtildi. Papua Yeni Gine'nin herhangi bir düşmanı olmamasına rağmen yine de her türlü tehdide karşı hazırlıklı olması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Bu anlaşma, jeopolitikle değil daha ziyade ülkenin savunma yeteneklerini geliştirme ihtiyacıyla alakalı. Çünkü gelecekte sınır anlaşmazlıkları kaçınılmaz" ifadesine yer verildi.Papua Yeni Gine Başbakanı Marape: Küresel güç oyunlarının kurbanlarıyız Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape de Hint-Pasifik Adaları İşbirliği (FIPIC) Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de bir araya geldi. Hindistan'ın ada ülkelerine desteğinden dolayı Modi'ye teşekkür eden Marape, dünyada devam eden küresel güç mücadelelerinden en çok Pasifik ülkelerinin zarar gördüğünü belirterek "Küresel güç oyunlarının kurbanlarıyız" ifadesini kullandı. Marape, Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle ortaya çıkan enflasyondan ekonomilerinin etkilendiğini kaydederek "Jeopolitik açıdan oynanan oyunlardaki güç mücadelelerinin sonucunda biz acı çekiyoruz" diye konuştu. Hindistan'ın küresel bazdaki büyük organizasyonlarda ada ülkelerinin sesi olabileceğini söyleyen Marape, "Hepimiz aynı tarihi paylaşıyoruz, sömürgeleştirilen bir tarihimiz var" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limiti konusunda yapacağı görüşmeler nedeniyle Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230517/biden-borc-limiti-gorusmeleri-nedeniyle-avustralya-ve-papua-yeni-gine-ziyaretlerini-iptal-etti-1071196114.html

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