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https://sputniknews.com.tr/20230517/biden-borc-limiti-gorusmeleri-nedeniyle-avustralya-ve-papua-yeni-gine-ziyaretlerini-iptal-etti-1071196114.html
Biden, 'borç limiti' görüşmeleri nedeniyle Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal etti
Biden, 'borç limiti' görüşmeleri nedeniyle Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal etti
ABD Başkanı Joe Biden, "borç limiti" konusunda yapacağı görüşmeler nedeniyle Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal etti. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T01:32+0300
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dünya
joe biden
borç limiti
karine jean-pierre
g7
g7 zirvesi
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın G7 Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından "Kongre'nin temerrüdü önlemek için son tarihe kadar harekete geçmesini sağlamak amacıyla Kongre liderleriyle yapacağı toplantılara katılmak üzere" pazar günü ABD'ye geri döneceğini bildirdi.Biden'ın bugün Avustralya Başbakan Anthony Albanese ile ziyaretinin iptalini görüştüğünü belirten Jean-Pierre, Başkan'ın ayrıca Albanese resmi devlet ziyaretine davet ettiğini aktardı.Jean-Pierre, Biden'ın bu kapsamda Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile de görüştüğünü bildirdi."Başkan, daha önce 78 kez olduğu gibi, her iki partiden ve Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Kongre üyelerinin temerrüdü önlemek için bir araya gelmesi gerektiğini açıkça belirtti" ifadesini kullanan Jean-Pierre, Biden'ın bütçe anlaşması için Kongre liderleriyle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.Jean-Pierre, ittifakları canlandırmak ve Quad gibi ortaklıkları ilerletmenin Biden için önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayarak, bunun dış politika hedefleri açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.Sözcü, açıklamasında, "Önümüzdeki yıl Avustralya, Quad, Papua Yeni Gine ve Pasifik Adaları Forumu liderleriyle angajmanın başka yollarını bulmayı dört gözle bekliyoruz" ifadesine yer verdi.Biden'ın 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nden, 24 Mayıs'ta Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Liderler Zirvesi'ne (Quad) geçerken Papua Yeni Gine'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.Borç limiti açmazıABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere bugün Kongre liderleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın iki partinin de desteğini alan bir bütçe anlaşması konusunda iyimser olduğu belirtildi.
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joe biden, borç limiti, karine jean-pierre, g7, g7 zirvesi
joe biden, borç limiti, karine jean-pierre, g7, g7 zirvesi

Biden, 'borç limiti' görüşmeleri nedeniyle Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal etti

01:32 17.05.2023
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOLABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOL
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ABD Başkanı Joe Biden, "borç limiti" konusunda yapacağı görüşmeler nedeniyle Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal etti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın G7 Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından "Kongre'nin temerrüdü önlemek için son tarihe kadar harekete geçmesini sağlamak amacıyla Kongre liderleriyle yapacağı toplantılara katılmak üzere" pazar günü ABD'ye geri döneceğini bildirdi.
Biden'ın bugün Avustralya Başbakan Anthony Albanese ile ziyaretinin iptalini görüştüğünü belirten Jean-Pierre, Başkan'ın ayrıca Albanese resmi devlet ziyaretine davet ettiğini aktardı.
Jean-Pierre, Biden'ın bu kapsamda Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile de görüştüğünü bildirdi.
"Başkan, daha önce 78 kez olduğu gibi, her iki partiden ve Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Kongre üyelerinin temerrüdü önlemek için bir araya gelmesi gerektiğini açıkça belirtti" ifadesini kullanan Jean-Pierre, Biden'ın bütçe anlaşması için Kongre liderleriyle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
Jean-Pierre, ittifakları canlandırmak ve Quad gibi ortaklıkları ilerletmenin Biden için önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayarak, bunun dış politika hedefleri açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.
Sözcü, açıklamasında, "Önümüzdeki yıl Avustralya, Quad, Papua Yeni Gine ve Pasifik Adaları Forumu liderleriyle angajmanın başka yollarını bulmayı dört gözle bekliyoruz" ifadesine yer verdi.
Biden'ın 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nden, 24 Mayıs'ta Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Liderler Zirvesi'ne (Quad) geçerken Papua Yeni Gine'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.
Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.
Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.
ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere bugün Kongre liderleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın iki partinin de desteğini alan bir bütçe anlaşması konusunda iyimser olduğu belirtildi.
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