https://sputniknews.com.tr/20230522/136-kacak-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1071400172.html

136 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

136 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 136 kaçak Afgan göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T15:55+0300

2023-05-22T15:55+0300

2023-05-22T15:55+0300

türkiye

yasadışı göçmenler

ağrı

sınır dışı

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Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 136 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi. Bu uçuşla beraber 2023 yılında sadece Ağrı ilinden toplamda bin 920 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230520/goc-idaresinden-kacak-gocmenlerin-turkiye-siniri-cekildigi-yonundeki-paylasimlarla-ilgili-aciklama-1071344119.html

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yasadışı göçmenler, ağrı, sınır dışı