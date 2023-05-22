https://sputniknews.com.tr/20230522/136-kacak-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1071400172.html
136 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
136 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 136 kaçak Afgan göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T15:55+0300
2023-05-22T15:55+0300
2023-05-22T15:55+0300
türkiye
yasadışı göçmenler
ağrı
sınır dışı
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Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 136 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi. Bu uçuşla beraber 2023 yılında sadece Ağrı ilinden toplamda bin 920 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230520/goc-idaresinden-kacak-gocmenlerin-turkiye-siniri-cekildigi-yonundeki-paylasimlarla-ilgili-aciklama-1071344119.html
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yasadışı göçmenler, ağrı, sınır dışı
yasadışı göçmenler, ağrı, sınır dışı
136 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
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Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 136 kaçak Afgan göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 136 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.
Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.
Bu uçuşla beraber 2023 yılında sadece Ağrı ilinden toplamda bin 920 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.