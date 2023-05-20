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https://sputniknews.com.tr/20230520/goc-idaresinden-kacak-gocmenlerin-turkiye-siniri-cekildigi-yonundeki-paylasimlarla-ilgili-aciklama-1071344119.html
Göç İdaresi'nden kaçak göçmenlerin Türkiye sınırı çekildiği yönündeki paylaşımlarla ilgili açıklama
Göç İdaresi'nden kaçak göçmenlerin Türkiye sınırı çekildiği yönündeki paylaşımlarla ilgili açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada kaçak göçmelerin Türkiye sınırına doğru yola çıktığına yönelik paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirtti. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
göç
düzensiz göç
kaçak göçmenler
göç idaresi
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Göç İdaresi Başkanlığı, son günlerde Türkiye sınırlarında çekildiği iddiasıyla yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayınladı Sınır güvenliğinin en üst seviyede tutulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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göç, düzensiz göç, kaçak göçmenler, göç idaresi
göç, düzensiz göç, kaçak göçmenler, göç idaresi

Göç İdaresi'nden kaçak göçmenlerin Türkiye sınırı çekildiği yönündeki paylaşımlarla ilgili açıklama

18:05 20.05.2023 (güncellendi: 18:08 20.05.2023)
© AAGöç İdaresi Başkanlığı
Göç İdaresi Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© AA
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Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada kaçak göçmelerin Türkiye sınırına doğru yola çıktığına yönelik paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirtti.
Göç İdaresi Başkanlığı, son günlerde Türkiye sınırlarında çekildiği iddiasıyla yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayınladı
Sınır güvenliğinin en üst seviyede tutulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Son günlerde bazı sosyal medya ve haber siteleri üzerinden dolaşıma sokulan düzensiz göç ve sınır güvenliği ile ilgili gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımların dikkat çekici bir şekilde artmaya başladığı gözlemlenmektedir.
Bazı çevrelerce bilinçli ve art niyetli olarak servis edildiği değerlendirilen, kitlesel ve kontrolsüz olarak kaçak göçmenlerin Türkiye’ye doğru yola çıktığı ve sınırımıza geldiği iddiasını taşıyan gerçek dışı paylaşım ve haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Göçmen kaçakçılığı yapan ve kaynak ülkelerde daha fazla insanı göçe konu etmek isteyen organize suç ağları tarafından, havaların ısınmasıyla birlikte aslında kendilerine müşteri bulmak amacıyla doğu sınırlarımızda çekildiği iddia edilen kaçak göçmen görüntüleri çeşitli sosyal medya mecralarından servis edilmektedir.
Ülkemiz sınırlarına ait olmayan, farklı coğrafyalarda çekilmiş eski tarihlere ait kaçak göçmen görüntüleri, bazı çevreler tarafından “Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği” algısını oluşturmak için sanki ülkemiz sınırlarımızda çekilmiş gibi kamuoyuna aktarılmakta ve bu yolla yasa dışı suç ağlarının reklamı yapılarak çıkarlarına da hizmet edilmektedir.
Türkiye, 1.087 kilometre güvenlik duvarı, 988 kilometre aydınlatma sistemi, 303 kilometre kamera/algılayıcı, 341 elektro-optik kule, 284 termal kamera, insansız hava aracı (İHA), tel örgü, hendek ve devriye yolundan oluşan en üst düzey tedbirler ile sınırda konuşlu askeri birliklerimiz ve ülke sathında kolluk güçlerimizle düzensiz göçle mücadele konusunda tüm dünyaya örnek olan bir çalışma yürütmektedir.
Ülkemizin göç yönetimine gölge düşürme amacıyla türlü yöntemlere başvurulsa da rakamlar düzensiz göçle mücadelemize ilişkin gerçeği gözler önüne sermektedir.
Etkili sınır tedbirlerimiz sayesinde 2023’ün başından beri 93.148, bugüne kadar toplam 2.836.775 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir.
Yine bu yıl içerisinde 40.480 düzensiz göçmen yakalanırken, sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 37.785 olarak kayıtlara geçmiştir. Böylece %93’lük bir sınır dışı oranına ulaşılarak, dünyada örneği görülmemiş bir başarı elde edilmiştir. 2016 yılından bu yana toplam sınır dışı sayısı ise 487.735’e ulaşmıştır.
Gerek sınırlarımızdaki üst düzey tedbirler gerekse de ülke içindeki etkin yakalama ve etkin sınır dışı mekanizmasının getirdiği caydırıcılıkla birlikte doğu ve güney sınırlarımızdaki düzensiz göç baskısı, dezenformatif içeriklerin aksine geçmiş dönemlere göre ciddi oranda azalmıştır.
Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bu konularda resmi beyanlara dayanmayan, provokasyon amacı güdülerek ülkemizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan tamamen algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlar ve haberler ile bu yönteme tenezzül edenlere kamuoyunun itibar etmemesi ve ilgili konulara ilişkin resmi açıklamaları takip etmesi önem arz etmektedir."
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