https://sputniknews.com.tr/20230521/tom-odell-yeniden-istanbula-geliyor-1071365271.html

Tom Odell yeniden İstanbul'a geliyor

Tom Odell yeniden İstanbul'a geliyor

Geçen yıl İstanbul'da sahne alan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, hayranlarının yoğun isteği üzerine bu yıl yeniden Türkiye'de konser verecek. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T17:34+0300

2023-05-21T17:34+0300

2023-05-21T17:34+0300

yaşam

tom odell

istanbul

konser

sahne

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Ünlü şarkıcı Tom Odell, 24 Haziran'da İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.Odell'den önce sahnede İstanbullu indie-elektronik grubu Hedonutopia ile rap trap sanatçılarından Mavi, alt grup olarak konser verecek.Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan gibi müzisyenlerden ilham alan ve 'Another Love' şarkısıyla üne kavuşan Odell, duygusal ve romantik melodilerin ağırlıkta olduğu ilk albümü 'Long Way Down'ı 2013'te çıkardı.İlk albümüyle BRIT Ödülleri'ne layık görülen 32 yaşındaki sanatçı, şimdiye kadar 5 stüdyo albümü ve 20'nin üzerinde tekli piyasaya sürdü.Odell en son geçen yılın temmuzunda Ankara ve İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

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tom odell, istanbul, konser, sahne