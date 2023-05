https://sputniknews.com.tr/20230521/kurt-cobainin-sahnede-parcaladigi-gitar-rekor-fiyata-satildi-1071361645.html

Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitar rekor fiyata satıldı

Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitar rekor fiyata satıldı

Bir müzayede evi dün yaptığı açıklamada, Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitarın yaklaşık 600 bin dolara satıldığını duyurdu. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T13:59+0300

2023-05-21T13:59+0300

2023-05-21T13:59+0300

yaşam

kurt cobain

nirvana

gitar

konser

müzayede

açık artırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/15/1071361425_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_ab954f62f526471e9a2e29c86019e432.jpg

Julien's Auctions'dan Kody Frederick 20 Mayıs'ta AFP'ye yaptığı açıklamada, Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitarın yaklaşık 600 bin dolara satıldığını söyledi. Siyah Fender Stratocaster'ın tekrar bir araya getirildiği ancak artık çalınamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. Gitar, dünyaca ünlü grunge grubunun üç üyesi tarafından imzalanmıştı. Müzayede evi, enstrümanın 60 bin dolara satılmasını beklediğini de açıkladı. Julien's tarafından yapılan açıklamada enstrümanın 595 bin dolara satıldığı duyuruldu ve toplam rakam 'hayret verici' olarak nitelendirildi.Nirvana'nın birçoğu Cobain tarafından kaleme alınan hitleri arasında Come As You Are, Lithium ve 1991'de çıkış yapan Smells Like Teen Spirit yer alıyordu. Bu parça genç nesil için marş haline geldi. Cobain madde bağımlılığı ve depresyonla mücadele etti ve eşi Courtney Love'la çalkantılı bir ilişki yaşadı. Nisan 1994'te yaşamına son verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230521/10-yil-sonra-bir-walker-daha-hizli-ve-ofkelide-babam-bana-hala-isaretler-yolluyor-1071359618.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurt cobain, nirvana, gitar, konser, müzayede, açık artırma