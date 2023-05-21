https://sputniknews.com.tr/20230521/kurt-cobainin-sahnede-parcaladigi-gitar-rekor-fiyata-satildi-1071361645.html
Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitar rekor fiyata satıldı
Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitar rekor fiyata satıldı
Bir müzayede evi dün yaptığı açıklamada, Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitarın yaklaşık 600 bin dolara satıldığını duyurdu. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T13:59+0300
2023-05-21T13:59+0300
2023-05-21T13:59+0300
yaşam
kurt cobain
nirvana
gitar
konser
müzayede
açık artırma
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Julien's Auctions'dan Kody Frederick 20 Mayıs'ta AFP'ye yaptığı açıklamada, Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitarın yaklaşık 600 bin dolara satıldığını söyledi. Siyah Fender Stratocaster'ın tekrar bir araya getirildiği ancak artık çalınamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. Gitar, dünyaca ünlü grunge grubunun üç üyesi tarafından imzalanmıştı. Müzayede evi, enstrümanın 60 bin dolara satılmasını beklediğini de açıkladı. Julien's tarafından yapılan açıklamada enstrümanın 595 bin dolara satıldığı duyuruldu ve toplam rakam 'hayret verici' olarak nitelendirildi.Nirvana'nın birçoğu Cobain tarafından kaleme alınan hitleri arasında Come As You Are, Lithium ve 1991'de çıkış yapan Smells Like Teen Spirit yer alıyordu. Bu parça genç nesil için marş haline geldi. Cobain madde bağımlılığı ve depresyonla mücadele etti ve eşi Courtney Love'la çalkantılı bir ilişki yaşadı. Nisan 1994'te yaşamına son verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230521/10-yil-sonra-bir-walker-daha-hizli-ve-ofkelide-babam-bana-hala-isaretler-yolluyor-1071359618.html
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kurt cobain, nirvana, gitar, konser, müzayede, açık artırma
kurt cobain, nirvana, gitar, konser, müzayede, açık artırma
Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitar rekor fiyata satıldı
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Bir müzayede evi dün yaptığı açıklamada, Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitarın yaklaşık 600 bin dolara satıldığını duyurdu.
Julien's Auctions'dan Kody Frederick 20 Mayıs'ta AFP'ye yaptığı açıklamada, Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in sahnede parçaladığı gitarın yaklaşık 600 bin dolara satıldığını söyledi. Siyah Fender Stratocaster'ın tekrar bir araya getirildiği ancak artık çalınamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. Gitar, dünyaca ünlü grunge grubunun üç üyesi tarafından imzalanmıştı. Müzayede evi, enstrümanın 60 bin dolara satılmasını beklediğini de açıkladı. Julien's tarafından yapılan açıklamada enstrümanın 595 bin dolara satıldığı duyuruldu ve toplam rakam 'hayret verici' olarak nitelendirildi.
Nirvana'nın birçoğu Cobain tarafından kaleme alınan hitleri arasında Come As You Are, Lithium ve 1991'de çıkış yapan Smells Like Teen Spirit yer alıyordu. Bu parça genç nesil için marş haline geldi. Cobain madde bağımlılığı ve depresyonla mücadele etti ve eşi Courtney Love'la çalkantılı bir ilişki yaşadı. Nisan 1994'te yaşamına son verdi.