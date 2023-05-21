https://sputniknews.com.tr/20230521/suudi-arabistanin-ilk-kadin-astronotu-bugun-uzaya-cikiyor-1071364799.html

Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu bugün uzaya çıkıyor

Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu bugün uzaya çıkıyor

Bugün Suudi Arabistan ilk kez uzaya kadın astronot göndermeye hazırlanıyor. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T17:21+0300

2023-05-21T17:21+0300

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suudi arabistan

uzay

iss

uluslararası uzay istasyonu (iss)

astronot

dünya

falcon 9

spacex

kennedy uzay merkezi

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, iki Suudi astronot bir dizi deney yapmak için ilk kez özel bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat edecek. İlk kadın Arap astronot ve kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı Rayana Bernawi ve savaş pilotu Ali Al Karni, bugün ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak olan Bernawi, Suudi Arabistan'ın uzaya giden ilk kadın astronotu olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230521/alain-delonun-oglunun-cesedi-curumus-halde-bulundu-1071364682.html

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suudi arabistan, uzay, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), astronot, falcon 9, spacex, kennedy uzay merkezi