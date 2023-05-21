https://sputniknews.com.tr/20230521/suudi-arabistanin-ilk-kadin-astronotu-bugun-uzaya-cikiyor-1071364799.html
Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu bugün uzaya çıkıyor
Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu bugün uzaya çıkıyor
Bugün Suudi Arabistan ilk kez uzaya kadın astronot göndermeye hazırlanıyor. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T17:21+0300
2023-05-21T17:21+0300
2023-05-21T17:24+0300
suudi arabistan
uzay
iss
uluslararası uzay istasyonu (iss)
astronot
dünya
falcon 9
spacex
kennedy uzay merkezi
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, iki Suudi astronot bir dizi deney yapmak için ilk kez özel bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat edecek. İlk kadın Arap astronot ve kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı Rayana Bernawi ve savaş pilotu Ali Al Karni, bugün ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak olan Bernawi, Suudi Arabistan'ın uzaya giden ilk kadın astronotu olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230521/alain-delonun-oglunun-cesedi-curumus-halde-bulundu-1071364682.html
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suudi arabistan, uzay, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), astronot, falcon 9, spacex, kennedy uzay merkezi
suudi arabistan, uzay, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), astronot, falcon 9, spacex, kennedy uzay merkezi
Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu bugün uzaya çıkıyor
17:21 21.05.2023 (güncellendi: 17:24 21.05.2023) Abone ol
Bugün Suudi Arabistan ilk kez uzaya kadın astronot göndermeye hazırlanıyor.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, iki Suudi astronot bir dizi deney yapmak için ilk kez özel bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat edecek.
İlk kadın Arap astronot ve kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı Rayana Bernawi ve savaş pilotu Ali Al Karni, bugün ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak olan Bernawi, Suudi Arabistan'ın uzaya giden ilk kadın astronotu olacak.