https://sputniknews.com.tr/20230521/alain-delonun-oglunun-cesedi-curumus-halde-bulundu-1071364682.html
Alain Delon'un oğlunun cesedi çürümüş halde bulundu
Alain Delon'un oğlunun cesedi çürümüş halde bulundu
Alain Delon'un oğlu Ari Boulogne'nin cansız bedeni evinde çürümüş halde bulundu. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T16:47+0300
2023-05-21T16:47+0300
2023-05-21T16:47+0300
yaşam
alain delon
ari boulogne
ölü
ölü bulundu
otopsi
oyuncu
soruşturma
gözaltı
gözaltı kararı
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Fransız oyuncu Alain Delon'un biyolojik olarak oğlu olduğu kanıtlanan oyuncu ve fotoğrafçı Ari Boulogne evinde ölü bulundu. Boulogne'nin cesedinin çürümüş olduğu belirtildi.Le Parisien'in aktardığı habere göre, Boulogne'nin cansız bedeni, Paris'in 15. bölgesindeki Rue de Cambronne'deki evinde bulundu. Boulogne'nin birlikte kaldığı 58 yaşındaki bir kadın ve 21 yaşındaki oğlu da 'tehlikede olan bir kişiye yardım etmemek' suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık Boulogne'nin ölümüyle ilgili soruşturma açtı. Asıl adı Christian Aaron Paffgen olan Ari Boulogne, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor ve bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyordu. Hareket edemediği için 1 yıldır evden çıkamayan oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20230521/10-yil-sonra-bir-walker-daha-hizli-ve-ofkelide-babam-bana-hala-isaretler-yolluyor-1071359618.html
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alain delon, ari boulogne , ölü, ölü bulundu, otopsi, oyuncu, soruşturma, gözaltı, gözaltı kararı
alain delon, ari boulogne , ölü, ölü bulundu, otopsi, oyuncu, soruşturma, gözaltı, gözaltı kararı
Alain Delon'un oğlunun cesedi çürümüş halde bulundu
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Alain Delon'un oğlu Ari Boulogne'nin cansız bedeni evinde çürümüş halde bulundu.
Fransız oyuncu Alain Delon'un biyolojik olarak oğlu olduğu kanıtlanan oyuncu ve fotoğrafçı Ari Boulogne evinde ölü bulundu. Boulogne'nin cesedinin çürümüş olduğu belirtildi.
Le Parisien'in aktardığı habere göre, Boulogne'nin cansız bedeni, Paris'in 15. bölgesindeki Rue de Cambronne'deki evinde bulundu. Boulogne'nin birlikte kaldığı 58 yaşındaki bir kadın ve 21 yaşındaki oğlu da 'tehlikede olan bir kişiye yardım etmemek' suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık Boulogne'nin ölümüyle ilgili soruşturma açtı.
Asıl adı Christian Aaron Paffgen olan Ari Boulogne, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor ve bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyordu. Hareket edemediği için 1 yıldır evden çıkamayan oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.