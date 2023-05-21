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09:31
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ÖZEL HABER
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230521/macron-zelenskiye-zirveye-gelmesi-icin-ucak-saglamak-bir-onur-meselesidir-1071369067.html
Macron: Zelenskiy'e zirveye gelmesi için uçak sağlamak bir onur meselesidir
Macron: Zelenskiy'e zirveye gelmesi için uçak sağlamak bir onur meselesidir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’e Japonya’daki G7 zirvesine katılması için uçak sağlamanın 'bir onur meselesi' olduğunu ifade etti. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023-05-21T21:39+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
g7
g7 liderler zirvesi
emmanuel macron
uçak
japonya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesine katılması için uçak sağlamanın bir onur meselesi olduğunu söyledi.“Bunu yapmak Fransa için bir onur meselesiydi. Biz en başından beri Ukrayna'yı destekliyoruz. Fransa barış tesis ediyor ve çözüm arıyor. En başından beri bu savaştan kaçınmak için her şeyi yaptık. Ukrayna'ya her şekilde yardım ediyoruz, fakat bu çatışmaya girmiyoruz. Çözümler tesis edilmelidir, barış diplomasidir” diyen Macron, “Bu çatışmayı dondurulmuş bir çatışmaya dönüştürmek hepimiz için bir kabus olurdu, çünkü yarının savaşı olurdu” vurgusunu yaptı.Fransa lideri, Artyomovsk'un ele geçirildiğine dair haberlerin Zelenskiy'in Japonya'ya gelmesini engelleyip engellemediği sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı.Daha önce, Macron Ukraynalı mevkidaşını diğer liderlerden daha uzun süredir tanıdığı için Paris'in Kiev’in Zelenskiy'e bir hükümet uçağı sağlama talebine olumlu yanıt verdiği bildirilmişti. Zelenskiy böylelikle dün Hirosima’daki G7 Zirvesi’ne katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230520/zelenskiy-hirosimadaki-g7-liderler-zirvesine-katilacak-1071333430.html
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vladimir zelenskiy, g7, g7 liderler zirvesi, emmanuel macron, uçak, japonya
vladimir zelenskiy, g7, g7 liderler zirvesi, emmanuel macron, uçak, japonya

Macron: Zelenskiy'e zirveye gelmesi için uçak sağlamak bir onur meselesidir

21:33 21.05.2023 (güncellendi: 21:39 21.05.2023)
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumu sona erdi. Toplantı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumu sona erdi. Toplantı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’e Japonya’daki G7 zirvesine katılması için uçak sağlamanın 'bir onur meselesi' olduğunu ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesine katılması için uçak sağlamanın bir onur meselesi olduğunu söyledi.
Bunu yapmak Fransa için bir onur meselesiydi. Biz en başından beri Ukrayna'yı destekliyoruz. Fransa barış tesis ediyor ve çözüm arıyor. En başından beri bu savaştan kaçınmak için her şeyi yaptık. Ukrayna'ya her şekilde yardım ediyoruz, fakat bu çatışmaya girmiyoruz. Çözümler tesis edilmelidir, barış diplomasidir” diyen Macron, “Bu çatışmayı dondurulmuş bir çatışmaya dönüştürmek hepimiz için bir kabus olurdu, çünkü yarının savaşı olurdu” vurgusunu yaptı.
Fransa lideri, Artyomovsk'un ele geçirildiğine dair haberlerin Zelenskiy'in Japonya'ya gelmesini engelleyip engellemediği sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı.
Daha önce, Macron Ukraynalı mevkidaşını diğer liderlerden daha uzun süredir tanıdığı için Paris'in Kiev’in Zelenskiy'e bir hükümet uçağı sağlama talebine olumlu yanıt verdiği bildirilmişti. Zelenskiy böylelikle dün Hirosima’daki G7 Zirvesi’ne katılmıştı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
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