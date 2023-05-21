https://sputniknews.com.tr/20230521/macron-zelenskiye-zirveye-gelmesi-icin-ucak-saglamak-bir-onur-meselesidir-1071369067.html

Macron: Zelenskiy'e zirveye gelmesi için uçak sağlamak bir onur meselesidir

Macron: Zelenskiy'e zirveye gelmesi için uçak sağlamak bir onur meselesidir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’e Japonya’daki G7 zirvesine katılması için uçak sağlamanın 'bir onur meselesi' olduğunu ifade etti. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T21:33+0300

2023-05-21T21:33+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

g7

g7 liderler zirvesi

emmanuel macron

uçak

japonya

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesine katılması için uçak sağlamanın bir onur meselesi olduğunu söyledi.“Bunu yapmak Fransa için bir onur meselesiydi. Biz en başından beri Ukrayna'yı destekliyoruz. Fransa barış tesis ediyor ve çözüm arıyor. En başından beri bu savaştan kaçınmak için her şeyi yaptık. Ukrayna'ya her şekilde yardım ediyoruz, fakat bu çatışmaya girmiyoruz. Çözümler tesis edilmelidir, barış diplomasidir” diyen Macron, “Bu çatışmayı dondurulmuş bir çatışmaya dönüştürmek hepimiz için bir kabus olurdu, çünkü yarının savaşı olurdu” vurgusunu yaptı.Fransa lideri, Artyomovsk'un ele geçirildiğine dair haberlerin Zelenskiy'in Japonya'ya gelmesini engelleyip engellemediği sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı.Daha önce, Macron Ukraynalı mevkidaşını diğer liderlerden daha uzun süredir tanıdığı için Paris'in Kiev’in Zelenskiy'e bir hükümet uçağı sağlama talebine olumlu yanıt verdiği bildirilmişti. Zelenskiy böylelikle dün Hirosima’daki G7 Zirvesi’ne katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230520/zelenskiy-hirosimadaki-g7-liderler-zirvesine-katilacak-1071333430.html

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vladimir zelenskiy, g7, g7 liderler zirvesi, emmanuel macron, uçak, japonya