https://sputniknews.com.tr/20230520/zelenskiy-hirosimadaki-g7-liderler-zirvesine-katilacak-1071333430.html

Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Japonya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılacağı 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T05:26+0300

2023-05-20T05:26+0300

2023-05-20T05:26+0300

ukrayna krizi

ukrayna

g7 zirvesi

vladimir zelenskiy

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Japonya hükümeti, daha önce zirveye video konferans ile katılacağı açıklanan Zelenskiy'nin Hiroşima'ya geleceğini duyurdu.Söz konusu ziyaret halinde Zelenskiy'in Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisi olacak.Zelenskiy'in liderlerle bir araya gelerek G7 ülkelerinin Ukrayna ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyebileceği belirtildi.Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Zirvenin son gününde Zelenskiy'in bizzat katılımıyla G-7 liderleri arasında Ukrayna konulu bir oturum düzenlenmesine karar verildiği" kaydedildi.Ukraynalı lider, zirve marjında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşme de yapacak.Japonya'nın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderlerinin katıldığı zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.Zirveye Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.G7, küresel siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde önemli uluslararası platformlardan biri kabul ediliyor.

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