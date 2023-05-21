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SON DAKİKA I Euroleague'de şampiyon Real Madrid
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09:31
2 dk
ÖZEL HABER
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Euroleague'de şampiyon Real Madrid
Euroleague'de şampiyon Real Madrid
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi finalinde Real Madrid, Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyon oldu. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-78 yenen İspanya temsilcisi Real Madrid, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
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real madrid, olympiakos, euroleague, thy euroleague

Euroleague'de şampiyon Real Madrid

22:01 21.05.2023 (güncellendi: 22:08 21.05.2023)
© AFP 2023 / PETRAS MALUKASTürk Hava Yolları Avrupa Ligi finalinde Real Madrid, Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyon oldu.
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi finalinde Real Madrid, Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / PETRAS MALUKAS
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Türk Hava Yolları Avrupa Ligi finalinde Real Madrid, Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyon oldu.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-78 yenen İspanya temsilcisi Real Madrid, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
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