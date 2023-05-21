https://sputniknews.com.tr/20230521/euroleaguede-sampiyon-real-madrid--1071369535.html
Euroleague'de şampiyon Real Madrid
Euroleague'de şampiyon Real Madrid
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi finalinde Real Madrid, Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyon oldu. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T22:01+0300
2023-05-21T22:01+0300
2023-05-21T22:08+0300
spor
real madrid
olympiakos
euroleague
thy euroleague
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-78 yenen İspanya temsilcisi Real Madrid, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
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real madrid, olympiakos, euroleague, thy euroleague
real madrid, olympiakos, euroleague, thy euroleague
Euroleague'de şampiyon Real Madrid
22:01 21.05.2023 (güncellendi: 22:08 21.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi finalinde Real Madrid, Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyon oldu.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-78 yenen İspanya temsilcisi Real Madrid, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.