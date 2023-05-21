https://sputniknews.com.tr/20230521/bundesligada-borussia-dortmund-zirveye-yukseldi-1071369825.html
Bundesliga'da Borussia Dortmund zirveye yükseldi
Bundesliga'da Borussia Dortmund zirveye yükseldi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son hafta öncesinde liderliğe yükseldi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T22:12+0300
2023-05-21T22:12+0300
2023-05-21T22:12+0300
spor
bayern münih
bundesliga
borussia dortmund
lider
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/15/1071369927_0:0:2723:1532_1920x0_80_0_0_c5d2da4e608c829901848c0708ee3836.jpg
Bundesliga'da lider Bayern Münih'in dün Leipzig'e 3-1 mağlup olmasının ardından Borussia Dortmund, Augsburg karşısında kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu ve şampiyonluğa çok yaklaştı.Borussia Dortmund'un golleri, 58 ve 84. dakikalarda Haller ve 90. dakikada Brandt'tan geldi.Ligin bitimine bir hafta kala Borussia Dortmund, puanını 70'e yükseltip liderlik koltuğuna otururken, Bayern Münih 68 puanla ikinci sıraya geriledi.Borussia Dortmund, son hafta evinde Mainz 05'i konuk edecek, Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile karşılaşacak.Son hafta tüm maçlar, 27 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230521/euroleaguede-sampiyon-real-madrid--1071369535.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/15/1071369927_0:0:2723:2042_1920x0_80_0_0_1df195f7de4802f0d596308c25c2d1c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bayern münih, bundesliga, borussia dortmund, lider
bayern münih, bundesliga, borussia dortmund, lider
Bundesliga'da Borussia Dortmund zirveye yükseldi
Abone ol
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son hafta öncesinde liderliğe yükseldi.
Bundesliga'da lider Bayern Münih'in dün Leipzig'e 3-1 mağlup olmasının ardından Borussia Dortmund, Augsburg karşısında kazanarak zirvenin yeni sahibi oldu ve şampiyonluğa çok yaklaştı.
Borussia Dortmund'un golleri, 58 ve 84. dakikalarda Haller ve 90. dakikada Brandt'tan geldi.
Ligin bitimine bir hafta kala Borussia Dortmund, puanını 70'e yükseltip liderlik koltuğuna otururken, Bayern Münih 68 puanla ikinci sıraya geriledi.
Borussia Dortmund, son hafta evinde Mainz 05'i konuk edecek, Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile karşılaşacak.
Son hafta tüm maçlar, 27 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak.