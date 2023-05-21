https://sputniknews.com.tr/20230521/deva-partisi-sozcusu-idris-sahin-elimizdeki-hicbir-ankette-kilicdaroglu-ilk-turda-kazanamiyordu-1071363545.html
DEVA Partili İdris Şahin: Elimizdeki hiçbir ankette Kılıçdaroğlu ilk turda ipi göğüsleyemiyordu
DEVA Partili İdris Şahin: Elimizdeki hiçbir ankette Kılıçdaroğlu ilk turda ipi göğüsleyemiyordu
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin katıldığı canlı yayın programında, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim öncesinde ellerinde bulunan hiçbir... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T15:51+0300
2023-05-21T15:51+0300
2023-05-21T16:01+0300
2023 türkiye seçimleri
idris şahin
deva partisi
seçim
2023
cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102385/69/1023856948_17:0:1130:626_1920x0_80_0_0_7f55e28d773562e550753e5b98602fb0.jpg
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitse de ilk turda adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı bir canlı yayında, seçimden önce yaptırdıkları anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir sonucun olmadığını belirtti. Şahin şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230521/yurt-disi-oylarinda-son-durum-tum-zamanlarin-ilk-gun-rekoru-kirildi-1071363207.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102385/69/1023856948_156:0:991:626_1920x0_80_0_0_0bbfd0dad5390ba9e57baa3ffcdea793.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
idris şahin, deva partisi, seçim, 2023, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, ikinci tur
idris şahin, deva partisi, seçim, 2023, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, ikinci tur
DEVA Partili İdris Şahin: Elimizdeki hiçbir ankette Kılıçdaroğlu ilk turda ipi göğüsleyemiyordu
15:51 21.05.2023 (güncellendi: 16:01 21.05.2023) Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin katıldığı canlı yayın programında, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim öncesinde ellerinde bulunan hiçbir ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanamadığını söyleyerek, "Sanki ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı ve bu son derece yanlıştı" ifadelerini kullandı.
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitse de ilk turda adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı bir canlı yayında, seçimden önce yaptırdıkları anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir sonucun olmadığını belirtti. Şahin şunları aktardı:
"Yaptırmış olduğunuz anketlerde ilk turda Kemal Bey ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız da biliyor Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin de önünde mevcut anketler vardı ama son bir haftalık özellikle mitinglerden kaynaklı olan hava, çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu ve bu olumlu havadan etkilenerek sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı. Oysa herkesin elinde somut verilerle bu ikinci tura kalan bir seçimdi. Hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim. Saat 8-8.15 itibariyle üç aşağı beş yukarı sonuçlar belliydi."