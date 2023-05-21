https://sputniknews.com.tr/20230521/yurt-disi-oylarinda-son-durum-tum-zamanlarin-ilk-gun-rekoru-kirildi-1071363207.html

Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı

Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi devam ediyor. Dünden bu yana yurt dışı temsilciliklerde 683... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T15:11+0300

2023-05-21T15:11+0300

2023-05-21T15:11+0300

2023 türkiye seçimleri

oy

oy kullanma

sandık

seçim

cumhurbaşkanlığı

türkiye

yurtdışı

rekor

recep tayyip erdoğan

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28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti. TRT Haber'e göre yurt dışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı.Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230521/saygi-ozturk-ozdag-partisine-oganla-yollar-ayrilabilir-demis-1071360913.html

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oy, oy kullanma, sandık, seçim, cumhurbaşkanlığı, türkiye, yurtdışı, rekor, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu