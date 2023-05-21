https://sputniknews.com.tr/20230521/yurt-disi-oylarinda-son-durum-tum-zamanlarin-ilk-gun-rekoru-kirildi-1071363207.html
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi devam ediyor. Dünden bu yana yurt dışı temsilciliklerde 683... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T15:11+0300
2023-05-21T15:11+0300
2023-05-21T15:11+0300
2023 türkiye seçimleri
oy
oy kullanma
sandık
seçim
cumhurbaşkanlığı
türkiye
yurtdışı
rekor
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071342182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8426dfc0448b262ea8e5bdfd02f69c.jpg
28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti. TRT Haber'e göre yurt dışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı.Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230521/saygi-ozturk-ozdag-partisine-oganla-yollar-ayrilabilir-demis-1071360913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071342182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a94d186f7fd5e26e36865d4b87d9a8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
oy, oy kullanma, sandık, seçim, cumhurbaşkanlığı, türkiye, yurtdışı, rekor, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
oy, oy kullanma, sandık, seçim, cumhurbaşkanlığı, türkiye, yurtdışı, rekor, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Abone ol
Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi devam ediyor. Dünden bu yana yurt dışı temsilciliklerde 683 bin 580 kişi sandığa gitti. Gümrüklerde ise 34 bin 32 kişi oy kullandı. Yurt dışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı.
28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti. TRT Haber'e göre yurt dışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek.