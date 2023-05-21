https://sputniknews.com.tr/20230521/cumhurbaskani-erdogandan-cerkes-surgunu-paylasimi-1071363330.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 159. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T15:37+0300
2023-05-21T15:37+0300
2023-05-21T15:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 159. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.