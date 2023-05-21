https://sputniknews.com.tr/20230521/umit-ozdag-numan-kurtulmus-ile-gorusecek-1071365398.html
Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek
Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın saat 14.00’te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T17:42+0300
2023-05-21T17:42+0300
2023-05-21T17:42+0300
sinan oğan
2023 türkiye seçimleri
zafer partisi
ümit özdağ
numan kurtulmuş
millet ittifakı
cumhur ittifakı
ata ittifakı
seçim
cumhurbaşkanlığı
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Zafer Partisi ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs’ta hangi adaya destek vereceği henüz kesinleşmedi. Hem ittifak ortağı Zafer Partisi’nin hem de Oğan’ın konuyla ilgili görüşmeleri devam ediyor.Kritik kararın yarın açıklanması beklenirken Zafer Partisi Genel Başkanı Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'da görüşecek. Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada iki simin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı görüşme basına kapalı olacak.'Plana sadık kal, o an geliyor'Oğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Plana sadık kal, o an geliyor" ifadelerini kullanmış, bir diğer paylaşımında ise pazartesi gününe dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230521/saygi-ozturk-ozdag-partisine-oganla-yollar-ayrilabilir-demis-1071360913.html
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sinan oğan, zafer partisi, ümit özdağ, numan kurtulmuş, millet ittifakı, cumhur ittifakı, ata ittifakı, seçim, cumhurbaşkanlığı, 2023
sinan oğan, zafer partisi, ümit özdağ, numan kurtulmuş, millet ittifakı, cumhur ittifakı, ata ittifakı, seçim, cumhurbaşkanlığı, 2023
Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın saat 14.00’te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek.
Zafer Partisi ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs’ta hangi adaya destek vereceği henüz kesinleşmedi. Hem ittifak ortağı Zafer Partisi’nin hem de Oğan’ın konuyla ilgili görüşmeleri devam ediyor.
Kritik kararın yarın açıklanması beklenirken Zafer Partisi Genel Başkanı Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'da görüşecek. Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada iki simin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı görüşme basına kapalı olacak.
'Plana sadık kal, o an geliyor'
Oğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Plana sadık kal, o an geliyor" ifadelerini kullanmış, bir diğer paylaşımında ise pazartesi gününe dikkat çekmişti.