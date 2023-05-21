https://sputniknews.com.tr/20230521/umit-ozdag-numan-kurtulmus-ile-gorusecek-1071365398.html

Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek

Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın saat 14.00’te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T17:42+0300

2023-05-21T17:42+0300

2023-05-21T17:42+0300

sinan oğan

2023 türkiye seçimleri

zafer partisi

ümit özdağ

numan kurtulmuş

millet ittifakı

cumhur ittifakı

ata ittifakı

seçim

cumhurbaşkanlığı

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Zafer Partisi ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs’ta hangi adaya destek vereceği henüz kesinleşmedi. Hem ittifak ortağı Zafer Partisi’nin hem de Oğan’ın konuyla ilgili görüşmeleri devam ediyor.Kritik kararın yarın açıklanması beklenirken Zafer Partisi Genel Başkanı Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'da görüşecek. Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada iki simin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı görüşme basına kapalı olacak.'Plana sadık kal, o an geliyor'Oğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Plana sadık kal, o an geliyor" ifadelerini kullanmış, bir diğer paylaşımında ise pazartesi gününe dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230521/saygi-ozturk-ozdag-partisine-oganla-yollar-ayrilabilir-demis-1071360913.html

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sinan oğan, zafer partisi, ümit özdağ, numan kurtulmuş, millet ittifakı, cumhur ittifakı, ata ittifakı, seçim, cumhurbaşkanlığı, 2023