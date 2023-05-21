https://sputniknews.com.tr/20230521/ankara-kusu-adli-twitter-hesabinin-kullanicisi-tutuklandi-1071368353.html
'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T20:35+0300
2023-05-21T20:35+0300
2023-05-21T20:39+0300
türkiye
ankara kuşu
muharrem ince
twitter
kullanıcı
tutuklama
tutuklama kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/sosyal-medyada-ankara-kusu-ismiyle-paylasimlar-yapan-kisi-gozaltina-alindi-1071226987.html
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ankara kuşu, muharrem ince, twitter , kullanıcı, tutuklama, tutuklama kararı
ankara kuşu, muharrem ince, twitter , kullanıcı, tutuklama, tutuklama kararı
'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
20:35 21.05.2023 (güncellendi: 20:39 21.05.2023) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.