https://sputniknews.com.tr/20230521/adanada-49-buyuklugunde-deprem-1071364133.html
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Adana'da merkez üssü Saimbeyli'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T16:25+0300
2023-05-21T16:25+0300
2023-05-21T16:29+0300
türkiye
deprem
adana
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
süleyman elban
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 6.67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230521/cumhurbaskani-erdogan-hatayda-troller-ne-derse-desin-devlet-burada-1071364325.html
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deprem, adana, türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), süleyman elban
deprem, adana, türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), süleyman elban
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
16:25 21.05.2023 (güncellendi: 16:29 21.05.2023) Abone ol
AFAD'ın verilerine göre, Adana'da merkez üssü Saimbeyli'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor" dedi.