https://sputniknews.com.tr/20230521/adanada-49-buyuklugunde-deprem-1071364133.html

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Adana'da merkez üssü Saimbeyli'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T16:25+0300

2023-05-21T16:25+0300

2023-05-21T16:29+0300

türkiye

deprem

adana

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

süleyman elban

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 6.67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor" dedi.

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deprem, adana, türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), süleyman elban